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Петербургская биржа планирует масштабировать сервис ОТП РЖД

Петербургская биржа планирует масштабировать сервис ОТП РЖД - 16.06.2025, ПРАЙМ

Петербургская биржа планирует масштабировать сервис ОТП РЖД

Петербургская биржа надеется к концу года охватить с помощью цифрового сервиса "Оператор товарных поставок" (ОТП РЖД) весь объем нефтепродуктов, приобретаемый... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T11:13+0300

2025-06-16T11:13+0300

2025-06-16T11:13+0300

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Петербургская биржа надеется к концу года охватить с помощью цифрового сервиса "Оператор товарных поставок" (ОТП РЖД) весь объем нефтепродуктов, приобретаемый на бирже и отправляемый по железной дороге, и думает о масштабировании инструмента на другие рынки, рассказал РИА Новости старший вице-президент торговой площадки Антон Карпов. В марте РЖД сообщали, что сейчас с использованием ОТП РЖД покупателям по железной дороге отправляется треть объемов нефтепродуктов с Петербургской биржи. "Мы надеемся, что до конца года завершим процесс полного охвата всех поставок биржевых нефтепродуктов по железной дороге сервисом ОТП РЖД и у нас рынок нефтепродуктов выйдет на новый уровень прозрачности", - сказал Карпов. Сервис помогает отслеживать процесс отгрузки и доставки товара. В уставе железнодорожного транспорта не заложено понятие биржи, отметил Карпов. До определенного времени не было понятно, каким образом участник торгов должен получать информацию о передвижении товара. А проект ОТП РЖД позволил ввести Петербургскую биржу в контур железнодорожных перевозок биржевых товаров. "Мы планируем этот важный инструмент масштабировать на другие наши уже развитые рынки", - добавил старший вице-президент торговой площадки. Для новых отраслей, которые пока не представлены на бирже, система ОТП РЖД может стать одних из главных факторов, способным развеять их опасения по выходу на биржу и повысить привлекательность биржевой торговли, отметил он. "Оператор товарных поставок" - совместный проект компании "Цифровая логистика" (дочернее общество РЖД) и Петербургской биржи. Платформа позволяет отслеживать передвижение биржевого товара в режиме онлайн, обеспечивает точность расчета транспортировки и дает возможность оптимизировать логистику.

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