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Биржи АТР торгуются преимущественно в плюсе

Биржи АТР торгуются преимущественно в плюсе - 16.06.2025, ПРАЙМ

Биржи АТР торгуются преимущественно в плюсе

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно растут, пока трейдеры оценивают риски на Ближнем Востоке,... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T07:55+0300

2025-06-16T07:55+0300

2025-06-16T07:55+0300

рынок

торги

китай

москва

азиатско-тихоокеанский регион

nikkei 225

shenzhen composite

hang seng index

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно растут, пока трейдеры оценивают риски на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.29 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,05% - до 3 378,78 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,34%, до 2 007,83 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,5%, до 23 880 пунктов. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,91% - до 2 921,06 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,02%, до 8 549 пунктов, японский Nikkei 225 - на 1,13%, до 38 260,42 пункта. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС страны наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что исламская республика в ответ на атаки начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле. "Пока еще рано говорить о том, смогут ли азиатские рынки пропустить этот быстро развивающийся конфликт, который все еще имеет большое значение для энергетической безопасности региона. Приглушенная реакция, возможно, отражает некоторое облегчение в связи с относительно выверенным характером авиаударов с обеих сторон", - прокомментировал агентству Блумберг старший макростратег Lombard Odier Singapore Ltd. Хоминь Ли (Homin Lee). Инвесторы обращают внимание и на макростатистику. Так, промышленное производство Китая в мае выросло в годовом выражении на 5,8%, что оказалось несколько слабее прогноза увеличения на 5,9%. Розничные продажи в КНР показали в отчетном месяце рост на 6,4% год к году, тогда как аналитики ожидали увеличения лишь на 5%. Японский Nikkei 225 увеличивается в преддверии объявления итогов очередного заседания Банка Японии. Согласно прогнозу экспертов, японский регулятор во вторник сохранит ключевую ставку на уровне около 0,5%.

китай

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азиатско-тихоокеанский регион

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, торги, китай, москва, азиатско-тихоокеанский регион, nikkei 225, shenzhen composite, hang seng index