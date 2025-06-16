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Фондовые индексы Европы начинают неделю ростом - 16.06.2025, ПРАЙМ
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Фондовые индексы Европы начинают неделю ростом
Фондовые индексы Европы начинают неделю ростом - 16.06.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы начинают неделю ростом
Основные фондовые индексы Европы в понедельник увеличиваются, трейдеры оценивают корпоративные новости, свидетельствуют данные торгов. | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T12:14+0300
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экономика
рынок
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник увеличиваются, трейдеры оценивают корпоративные новости, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.03 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,36% - до 8 882,75 пункта, французский CAC 40 - на 0,89%, до 7 753,1 пункта, немецкий индекс DAX - на 0,42%, до 23 598,38 пункта. Внимание трейдеров обращено к новостям об управлении компаний Renault и Kering. Днем ранее французский автопроизводитель сообщил, что глава компании Лука де Мео покидает свой пост в середине июля. Агентство Блумберг ранее в понедельник со ссылкой на источники сообщило, что Лука возглавит холдинг Kering, который управляет рядом крупных модных домов, включая Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent. В результате акции Renault показывают сильнейшее снижение в индексе CAC 40 - на 6,6%, тогда как бумаги Kering показывают сильнейший в индексе рост - на 9,8%. Индексы также увеличиваются после слабой динамики прошлой недели: DAX сократился за неделю на 3,2%, CAC 40 - на 1,5%, британский индекс - лишь незначительно вырос. Трейдеры ожидают в четверг объявления итогов очередного заседания Банка Англии. Аналитики полагают, что британский центробанк сохранит ключевую ставку на уровне 4,25% после майского снижения.
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рынок, индексы, торги, европа, dax
Экономика, Рынок, Индексы, Торги, ЕВРОПА, DAX
12:14 16.06.2025
 
Фондовые индексы Европы начинают неделю ростом

Биржи Европы растут на корпоративных новостях

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты евро
Денежные купюры и монеты евро - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник увеличиваются, трейдеры оценивают корпоративные новости, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.03 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,36% - до 8 882,75 пункта, французский CAC 40 - на 0,89%, до 7 753,1 пункта, немецкий индекс DAX - на 0,42%, до 23 598,38 пункта.
Внимание трейдеров обращено к новостям об управлении компаний Renault и Kering. Днем ранее французский автопроизводитель сообщил, что глава компании Лука де Мео покидает свой пост в середине июля.
Агентство Блумберг ранее в понедельник со ссылкой на источники сообщило, что Лука возглавит холдинг Kering, который управляет рядом крупных модных домов, включая Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent.
В результате акции Renault показывают сильнейшее снижение в индексе CAC 40 - на 6,6%, тогда как бумаги Kering показывают сильнейший в индексе рост - на 9,8%.
Индексы также увеличиваются после слабой динамики прошлой недели: DAX сократился за неделю на 3,2%, CAC 40 - на 1,5%, британский индекс - лишь незначительно вырос.
Трейдеры ожидают в четверг объявления итогов очередного заседания Банка Англии. Аналитики полагают, что британский центробанк сохранит ключевую ставку на уровне 4,25% после майского снижения.
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