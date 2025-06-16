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Доллар дешевеет к евро, иене и фунту в ожидании решений мировых ЦБ

Доллар дешевеет к евро, иене и фунту в ожидании решений мировых ЦБ - 16.06.2025, ПРАЙМ

Доллар дешевеет к евро, иене и фунту в ожидании решений мировых ЦБ

Стоимость доллара к евро, иене и фунту стерлингов увеличивается в понедельник утром в ожидании позднее на неделе решений Федеральной резервной системы (ФРС)... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T08:13+0300

2025-06-16T08:13+0300

2025-06-16T08:13+0300

экономика

рынок

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Стоимость доллара к евро, иене и фунту стерлингов увеличивается в понедельник утром в ожидании позднее на неделе решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, Банка Японии и Банка Англии по монетарной политике, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.55 мск курс фунта стерлингов к доллару снижался до 1,3546 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3566 доллара. Курс евро к доллару уменьшался до 1,1537 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1553 доллара за евро. Курс доллара к иене увеличивался до 144,33 иены со 144,1 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,1%, до 98,28 пункта. Трейдеры ожидают позднее на текущей неделе решений крупных ЦБ по их монетарной политике. Так, во вторник будут объявлены итоги заседания Банка Японии, ожидается, что регулятор сохранит учетную ставку на уровне 0,5%. В среду решение по учетной ставке объявит ФРС США, также обновив основные макроэкономические прогнозы. По данным CME Group, большинство аналитиков (96,7%) ждут сохранения ставки на текущем уровне в 4,25-4,5% годовых. Банк Англии объявит свое решение в четверг, эксперты полагают, что регулятор сохранит учетную ставку на уровне 4,25% годовых после снижения в мае с уровня в 4,5%.

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рынок, сша