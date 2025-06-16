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В Госдуму внесли проект о внесении в ЕГРН сведений о границах сельхозугодий

В Госдуму внесли проект о внесении в ЕГРН сведений о границах сельхозугодий - 16.06.2025, ПРАЙМ

В Госдуму внесли проект о внесении в ЕГРН сведений о границах сельхозугодий

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается вносить в единый госреестр недвижимости (ЕГРН) сведения о границах сельскохозяйственных... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T18:14+0300

2025-06-16T18:14+0300

2025-06-16T18:14+0300

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается вносить в единый госреестр недвижимости (ЕГРН) сведения о границах сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения. В пояснительной записке к проекту, доступном в думской электронной базе, отмечается, что сейчас сведения о границах сельскохозяйственных угодий, к которым относятся пашни, сенокосы, пастбища, сады, виноградники, вносятся только в единую федеральную инфосистему о землях сельскохозяйственного назначения и землях, используемых для ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий. Отсутствие сведений о них в ЕГРН может приводить к тому, что земли сельскохозяйственного назначения могут быть необоснованно отнесены к землям иных категорий, включены в границы населенных пунктов, предоставлены под строительство. По мнению кабмина, предложенные поправки в закон о госрегистрации недвижимости позволят учесть особенности правового режима сельскохозяйственных земель при выполнении операций с недвижимым имуществом и осуществлении учетно-регистрационных действий. В случае принятия закон вступит в силу с 1 июля 2026 года.

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