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Эксперт рассказал, когда ИИ сможет предсказывать ключевую ставку ЦБ

Эксперт рассказал, когда ИИ сможет предсказывать ключевую ставку ЦБ - 16.06.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, когда ИИ сможет предсказывать ключевую ставку ЦБ

Искусственный интеллект в ближайшие несколько лет может научиться делать макроэкономические прогнозы, в том числе, предсказывать ключевую ставку Банка России,... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T06:46+0300

2025-06-16T06:46+0300

2025-06-16T06:46+0300

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Искусственный интеллект в ближайшие несколько лет может научиться делать макроэкономические прогнозы, в том числе, предсказывать ключевую ставку Банка России, таким мнением в интервью РИА Новости поделился руководитель бизнес-группы поиска "Яндекса" Дмитрий Масюк. "Уже сейчас "Алиса" может помочь разобраться в сложных вопросах, и я уверен, что технологическая готовность к тому, чтобы добавлять ценности к подобного рода прогнозам станет доступна в ближайшие несколько лет", - ответил Масюк на вопрос, когда искусственный интеллект сможет предсказывать ключевую ставку. Топ-менеджер выразил уверенность, что технологии ИИ проникнут в такие сферы. "При этом я согласен, что мы еще не там", - добавил Масюк. В мае глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России использует возможности искусственного интеллекта (ИИ) и видит в этом большой потенциал, но не для принятия решений по ключевой ставке - они требуют профессионального суждения.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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