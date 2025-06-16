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Эксперт рассказал, когда ИИ сможет предсказывать ключевую ставку ЦБ
Эксперт рассказал, когда ИИ сможет предсказывать ключевую ставку ЦБ - 16.06.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, когда ИИ сможет предсказывать ключевую ставку ЦБ
Искусственный интеллект в ближайшие несколько лет может научиться делать макроэкономические прогнозы, в том числе, предсказывать ключевую ставку Банка России,... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T06:46+0300
2025-06-16T06:46+0300
2025-06-16T06:46+0300
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Искусственный интеллект в ближайшие несколько лет может научиться делать макроэкономические прогнозы, в том числе, предсказывать ключевую ставку Банка России, таким мнением в интервью РИА Новости поделился руководитель бизнес-группы поиска "Яндекса" Дмитрий Масюк.
"Уже сейчас "Алиса" может помочь разобраться в сложных вопросах, и я уверен, что технологическая готовность к тому, чтобы добавлять ценности к подобного рода прогнозам станет доступна в ближайшие несколько лет", - ответил Масюк на вопрос, когда искусственный интеллект сможет предсказывать ключевую ставку.
Топ-менеджер выразил уверенность, что технологии ИИ проникнут в такие сферы. "При этом я согласен, что мы еще не там", - добавил Масюк.
В мае глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России использует возможности искусственного интеллекта (ИИ) и видит в этом большой потенциал, но не для принятия решений по ключевой ставке - они требуют профессионального суждения.
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технологии, финансы, москва, рф, эльвира набиуллина, банк россия, банк россии, яндекс
Технологии, Финансы, Экономика, МОСКВА, РФ, Эльвира Набиуллина, банк Россия, Банк России, Яндекс
Эксперт рассказал, когда ИИ сможет предсказывать ключевую ставку ЦБ
Эксперт Масюк: искусственный интеллект может научиться предсказывать ключевую ставку ЦБ
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Искусственный интеллект в ближайшие несколько лет может научиться делать макроэкономические прогнозы, в том числе, предсказывать ключевую ставку Банка России, таким мнением в интервью РИА Новости поделился руководитель бизнес-группы поиска "Яндекса" Дмитрий Масюк.
"Уже сейчас "Алиса" может помочь разобраться в сложных вопросах, и я уверен, что технологическая готовность к тому, чтобы добавлять ценности к подобного рода прогнозам станет доступна в ближайшие несколько лет", - ответил Масюк на вопрос, когда искусственный интеллект сможет предсказывать ключевую ставку.
Топ-менеджер выразил уверенность, что технологии ИИ проникнут в такие сферы. "При этом я согласен, что мы еще не там", - добавил Масюк.
В мае глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России использует возможности искусственного интеллекта (ИИ) и видит в этом большой потенциал, но не для принятия решений по ключевой ставке - они требуют профессионального суждения.