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Несырьевой неэнергетический экспорт России превысил 19 триллионов рублей - 16.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Несырьевой неэнергетический экспорт России превысил 19 триллионов рублей
Несырьевой неэнергетический экспорт России превысил 19 триллионов рублей - 16.06.2025, ПРАЙМ
Несырьевой неэнергетический экспорт России превысил 19 триллионов рублей
Несырьевой неэнергетический экспорт России за 10 лет с момента создания Российского экспортного центра (входит в группу ВЭБ.РФ) перешагнул планку в 19... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T13:06+0300
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МОСКВА, 16 июн – ПРАЙМ. Несырьевой неэнергетический экспорт России за 10 лет с момента создания Российского экспортного центра (входит в группу ВЭБ.РФ) перешагнул планку в 19 триллионов рублей, сообщила в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2025 глава РЭЦ Вероника Никишина. "Объем несырьевого неэнергетического экспорта почти во все страны мира за это время (10 лет – ред.) с помощью нашей поддержки превысил 19 триллионов рублей", - сказала Никишина. Она добавила, что за десять лет РЭЦ поддержал почти 80 тысяч экспортеров: это и крупный бизнес, и компании малого и среднего предпринимательства. "Совокупно нашими мерами поддержки мы предоставили финансирование экспортерам почти на 3 триллиона рублей", - заключила Никишина. ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости www.ria.ru 17 июня в 10.00 мск.
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Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РЭЦ, ВЭБ
13:06 16.06.2025
 
Несырьевой неэнергетический экспорт России превысил 19 триллионов рублей

Глава РЭЦ Никишина: несырьевой неэнергетический экспорт превысил 19 триллионов рублей

ВЭБ.РФ
ВЭБ.РФ
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МОСКВА, 16 июн – ПРАЙМ. Несырьевой неэнергетический экспорт России за 10 лет с момента создания Российского экспортного центра (входит в группу ВЭБ.РФ) перешагнул планку в 19 триллионов рублей, сообщила в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2025 глава РЭЦ Вероника Никишина.
"Объем несырьевого неэнергетического экспорта почти во все страны мира за это время (10 лет – ред.) с помощью нашей поддержки превысил 19 триллионов рублей", - сказала Никишина.
Она добавила, что за десять лет РЭЦ поддержал почти 80 тысяч экспортеров: это и крупный бизнес, и компании малого и среднего предпринимательства.
"Совокупно нашими мерами поддержки мы предоставили финансирование экспортерам почти на 3 триллиона рублей", - заключила Никишина.
ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости www.ria.ru 17 июня в 10.00 мск.
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