https://1prime.ru/20250616/eksport--858532059.html
Несырьевой неэнергетический экспорт России превысил 19 триллионов рублей
Несырьевой неэнергетический экспорт России превысил 19 триллионов рублей - 16.06.2025, ПРАЙМ
Несырьевой неэнергетический экспорт России превысил 19 триллионов рублей
Несырьевой неэнергетический экспорт России за 10 лет с момента создания Российского экспортного центра (входит в группу ВЭБ.РФ) перешагнул планку в 19... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T13:06+0300
2025-06-16T13:06+0300
2025-06-16T13:06+0300
экономика
россия
москва
рф
санкт-петербург
рэц
вэб
https://cdnn.1prime.ru/img/83150/74/831507429_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_0d369226ca87e2dd20d6deb10dc95b80.jpg
МОСКВА, 16 июн – ПРАЙМ. Несырьевой неэнергетический экспорт России за 10 лет с момента создания Российского экспортного центра (входит в группу ВЭБ.РФ) перешагнул планку в 19 триллионов рублей, сообщила в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2025 глава РЭЦ Вероника Никишина. "Объем несырьевого неэнергетического экспорта почти во все страны мира за это время (10 лет – ред.) с помощью нашей поддержки превысил 19 триллионов рублей", - сказала Никишина. Она добавила, что за десять лет РЭЦ поддержал почти 80 тысяч экспортеров: это и крупный бизнес, и компании малого и среднего предпринимательства. "Совокупно нашими мерами поддержки мы предоставили финансирование экспортерам почти на 3 триллиона рублей", - заключила Никишина. ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости www.ria.ru 17 июня в 10.00 мск.
https://1prime.ru/20250616/peskov-858531899.html
москва
рф
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83150/74/831507429_150:0:1131:736_1920x0_80_0_0_a0a7870e70ae7fa93aad308cf82cbd4b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, рф, санкт-петербург, рэц, вэб
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РЭЦ, ВЭБ
Несырьевой неэнергетический экспорт России превысил 19 триллионов рублей
Глава РЭЦ Никишина: несырьевой неэнергетический экспорт превысил 19 триллионов рублей
МОСКВА, 16 июн – ПРАЙМ. Несырьевой неэнергетический экспорт России за 10 лет с момента создания Российского экспортного центра (входит в группу ВЭБ.РФ) перешагнул планку в 19 триллионов рублей, сообщила в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2025 глава РЭЦ Вероника Никишина.
"Объем несырьевого неэнергетического экспорта почти во все страны мира за это время (10 лет – ред.) с помощью нашей поддержки превысил 19 триллионов рублей", - сказала Никишина.
Она добавила, что за десять лет РЭЦ поддержал почти 80 тысяч экспортеров: это и крупный бизнес, и компании малого и среднего предпринимательства.
"Совокупно нашими мерами поддержки мы предоставили финансирование экспортерам почти на 3 триллиона рублей", - заключила Никишина.
ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости www.ria.ru 17 июня в 10.00 мск.
В Кремле рассказали о дискуссиях по развитию экономики России