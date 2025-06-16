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Поставки газа в Европу из России через "Турецкий поток" возобновились

Поставки газа в Европу из России через "Турецкий поток" возобновились - 16.06.2025, ПРАЙМ

Поставки газа в Европу из России через "Турецкий поток" возобновились

Поставки газа в Европу из России через "Турецкий поток" возобновились после проведения профилактических работ с 10 по 15 июня, следует из данных Европейской... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T14:19+0300

2025-06-16T14:19+0300

2025-06-16T14:19+0300

энергетика

газ

бизнес

европа

турция

булгартрансгаз

газпром

газопровод "турецкий поток"

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Поставки газа в Европу из России через "Турецкий поток" возобновились после проведения профилактических работ с 10 по 15 июня, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем ENTSOG и государственного газотранспортного оператора Болгарии - "Булгартрансгаза". Поток газа через пункт "Турецкого потока" "Странджа 2 – Малкочлар", который расположен на болгаро-турецкой границе, согласно ENTSOG, снизился 10 июня примерно до 19,7 тысячи кубометров с 45,5 миллиона кубометров днем ранее. Затем показатель с 11 по 14 июня опустился до нуля. Наконец, 15 июня физический поток составил около 217 тысяч кубометров. А согласно сайту "Булгартрансгаза", с 10 по 15 июня на участке газопровода проводились ремонтные работы "Газпрома", South Stream Transport B.V., Tűrk Akim Gaz Taşima на газоизмерительной станции "Русская", на приемном терминале Kiyiköy и береговой линии "Турецкий поток 2" на территории Турции По данным ENTSOG, в прошлом году газопровод останавливался на профилактические работы с 4 по 8 июня "Турецкий поток" – экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Речь идет о Сербии, Румынии, Греции, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Венгрии. Общая мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 миллиарда кубометров в год. После прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года этот маршрут стал единственным для поставок "Газпрома" в Европу. По данным ENTSOG, поставки по "турецкому коридору" в прошлом году выросли на 22,3%, до 16,7 миллиарда кубометров, а по украинскому – на 5,1%, до 16,1 миллиарда. При этом поставки в Европу по "Турецкому потоку" впервые оказались больше, чем транзитом по украинской территории. Суммарно же поставки трубопроводного газа из РФ в Европу в прошлом году выросли на 13,2% – до 32,75 миллиарда кубометров.

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европа

турция

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газ, бизнес, европа, турция, булгартрансгаз, газпром, газопровод "турецкий поток"