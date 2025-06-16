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ЕС впервые с июня 2022 года обогнал США по военной помощи Украине

ЕС впервые с июня 2022 года обогнал США по военной помощи Украине - 16.06.2025, ПРАЙМ

ЕС впервые с июня 2022 года обогнал США по военной помощи Украине

ЕС впервые с июня 2022 года обогнал США по количеству предоставляемой Украине военной помощи в марте и апреле 2025 года, свидетельствуют подсчеты немецкого... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T15:50+0300

2025-06-16T15:50+0300

2025-06-16T15:50+0300

вооружения

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. ЕС впервые с июня 2022 года обогнал США по количеству предоставляемой Украине военной помощи в марте и апреле 2025 года, свидетельствуют подсчеты немецкого Института мировой экономики Киля (IfW Kiel). "В то время как Соединенные Штаты не предоставили никакой новой помощи за этот период (март и апрель 2025 года - ред.), европейские страны расширили свою поддержку. Таким образом впервые с июня 2022 года Европа превзошла США по общему объему военной помощи, предоставив в общей сложности 72 миллиарда евро против 65 миллиардов евро из США", - говорится в сообщении на сайте института. В период с марта по апрель поддержка Украины со стороны Европы резко возросла: за два месяца было собрано 10,4 миллиарда евро военной помощи и 9,8 миллиарда евро в виде гуманитарной и финансовой помощи, что является самым высоким с начала конфликта показателем за два месяца. При этом отмечается, что увеличение военной помощи Украине не распространяется равномерно: в частности, значительно увеличили свою помощь страны Северной Европы и Великобритания. Так, в общей сложности с января по апрель страны Северной Европы увеличили свою помощь на 5,8 миллиарда евро, а Великобритания с начала года передала Киеву 4,5 миллиарда евро. Франция выделила 2,2 миллиарда евро, а органы ЕС - 12,2 миллиарда евро. Другие же страны оказались более сдержаны в своей помощи: Испания и Италия предоставили Украине в 2025 году лишь 10 и 20 миллионов евро соответственно, а Германия выделила 650 миллионов евро, что является снижением примерно на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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мировая экономика, украина, сша, европа, ес, нато