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ЕС впервые с июня 2022 года обогнал США по военной помощи Украине - 16.06.2025, ПРАЙМ
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ЕС впервые с июня 2022 года обогнал США по военной помощи Украине
ЕС впервые с июня 2022 года обогнал США по военной помощи Украине - 16.06.2025, ПРАЙМ
ЕС впервые с июня 2022 года обогнал США по военной помощи Украине
ЕС впервые с июня 2022 года обогнал США по количеству предоставляемой Украине военной помощи в марте и апреле 2025 года, свидетельствуют подсчеты немецкого... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T15:50+0300
2025-06-16T15:50+0300
вооружения
мировая экономика
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. ЕС впервые с июня 2022 года обогнал США по количеству предоставляемой Украине военной помощи в марте и апреле 2025 года, свидетельствуют подсчеты немецкого Института мировой экономики Киля (IfW Kiel). "В то время как Соединенные Штаты не предоставили никакой новой помощи за этот период (март и апрель 2025 года - ред.), европейские страны расширили свою поддержку. Таким образом впервые с июня 2022 года Европа превзошла США по общему объему военной помощи, предоставив в общей сложности 72 миллиарда евро против 65 миллиардов евро из США", - говорится в сообщении на сайте института. В период с марта по апрель поддержка Украины со стороны Европы резко возросла: за два месяца было собрано 10,4 миллиарда евро военной помощи и 9,8 миллиарда евро в виде гуманитарной и финансовой помощи, что является самым высоким с начала конфликта показателем за два месяца. При этом отмечается, что увеличение военной помощи Украине не распространяется равномерно: в частности, значительно увеличили свою помощь страны Северной Европы и Великобритания. Так, в общей сложности с января по апрель страны Северной Европы увеличили свою помощь на 5,8 миллиарда евро, а Великобритания с начала года передала Киеву 4,5 миллиарда евро. Франция выделила 2,2 миллиарда евро, а органы ЕС - 12,2 миллиарда евро. Другие же страны оказались более сдержаны в своей помощи: Испания и Италия предоставили Украине в 2025 году лишь 10 и 20 миллионов евро соответственно, а Германия выделила 650 миллионов евро, что является снижением примерно на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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мировая экономика, украина, сша, европа, ес, нато
Вооружения, Мировая экономика, УКРАИНА, США, ЕВРОПА, ЕС, НАТО
15:50 16.06.2025
 
ЕС впервые с июня 2022 года обогнал США по военной помощи Украине

IfW Kiel: ЕС впервые с июня 2022 года обогнал США по количеству военной помощи Украине

© fotolia.com / moonrun%Флаг евросоюза
%Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
© fotolia.com / moonrun
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. ЕС впервые с июня 2022 года обогнал США по количеству предоставляемой Украине военной помощи в марте и апреле 2025 года, свидетельствуют подсчеты немецкого Института мировой экономики Киля (IfW Kiel).
"В то время как Соединенные Штаты не предоставили никакой новой помощи за этот период (март и апрель 2025 года - ред.), европейские страны расширили свою поддержку. Таким образом впервые с июня 2022 года Европа превзошла США по общему объему военной помощи, предоставив в общей сложности 72 миллиарда евро против 65 миллиардов евро из США", - говорится в сообщении на сайте института.
В период с марта по апрель поддержка Украины со стороны Европы резко возросла: за два месяца было собрано 10,4 миллиарда евро военной помощи и 9,8 миллиарда евро в виде гуманитарной и финансовой помощи, что является самым высоким с начала конфликта показателем за два месяца.
При этом отмечается, что увеличение военной помощи Украине не распространяется равномерно: в частности, значительно увеличили свою помощь страны Северной Европы и Великобритания. Так, в общей сложности с января по апрель страны Северной Европы увеличили свою помощь на 5,8 миллиарда евро, а Великобритания с начала года передала Киеву 4,5 миллиарда евро. Франция выделила 2,2 миллиарда евро, а органы ЕС - 12,2 миллиарда евро.
Другие же страны оказались более сдержаны в своей помощи: Испания и Италия предоставили Украине в 2025 году лишь 10 и 20 миллионов евро соответственно, а Германия выделила 650 миллионов евро, что является снижением примерно на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
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15:26
 
ВооруженияМировая экономикаУКРАИНАСШАЕВРОПАЕСНАТО
 
 
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