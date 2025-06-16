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МВД Эстонии допустило возможность закрытия погранпункта в Нарве - 16.06.2025, ПРАЙМ
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МВД Эстонии допустило возможность закрытия погранпункта в Нарве
МВД Эстонии допустило возможность закрытия погранпункта в Нарве - 16.06.2025, ПРАЙМ
МВД Эстонии допустило возможность закрытия погранпункта в Нарве
Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро допустил закрытие пограничного пункта в Нарве в случае формирования слишком длинных очередей и якобы возможного... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T09:11+0300
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро допустил закрытие пограничного пункта в Нарве в случае формирования слишком длинных очередей и якобы возможного ухудшения условий безопасности, сообщает телерадиокомпания ERR. "По словам Таро, если очереди станут слишком длинными и условия опасными, МВД будет вынуждено закрыть пограничный пункт в Нарве", - говорится в сообщении ERR. Депутат рийгикогу и нарвского горсобрания Алексей Евграфов задал главе эстонского МВД вопрос о том, почему до сих пор не принято решение о повторном открытии пограничного пункта "Нарва-2", если реальных угроз нет. На что Таро ответил, что Эстония пока не приняла решение об открытии, сославшись на прекращение Евросоюзом транспортных связей с РФ. По оценке министерства внутренних дел Эстонии, при этом и ночное открытие пункта "Нарва-1" не сократит очереди, так как в данный момент они вызваны тотальным таможенным контролем всех товаров и лиц. "Если открыть пункт ночью, то для этого придется сократить ресурсы, задействованные в дневное время, что, в свою очередь, увеличит время прохождения границы днем. Кроме того, это может привести к росту числа желающих пересечь границу", - добавил Таро. Общая протяженность эстонско-российской границы составляет 338 километров, из которых 135 километров проходят по суше, 76 - по реке Нарва и 127 - по Чудскому озеру. При этом между двумя странами нет юридически оформленной границы. Договоры между Россией и Эстонией о российско-эстонской государственной границе и о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах были подписаны в 2014 году главами МИД двух стран. Эти документы должны быть ратифицированы парламентами обоих государств.
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эстония, рф, мвд, ес, мид
ЭСТОНИЯ, РФ, МВД, ЕС, МИД
09:11 16.06.2025
 
МВД Эстонии допустило возможность закрытия погранпункта в Нарве

ERR: глава МВД Эстонии Таро допустил закрытие погранпункта в Нарве

© Unsplash/Stanislav RabunskiФлаг Эстонии
Флаг Эстонии
© Unsplash/Stanislav Rabunski
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро допустил закрытие пограничного пункта в Нарве в случае формирования слишком длинных очередей и якобы возможного ухудшения условий безопасности, сообщает телерадиокомпания ERR.
"По словам Таро, если очереди станут слишком длинными и условия опасными, МВД будет вынуждено закрыть пограничный пункт в Нарве", - говорится в сообщении ERR.
Депутат рийгикогу и нарвского горсобрания Алексей Евграфов задал главе эстонского МВД вопрос о том, почему до сих пор не принято решение о повторном открытии пограничного пункта "Нарва-2", если реальных угроз нет. На что Таро ответил, что Эстония пока не приняла решение об открытии, сославшись на прекращение Евросоюзом транспортных связей с РФ. По оценке министерства внутренних дел Эстонии, при этом и ночное открытие пункта "Нарва-1" не сократит очереди, так как в данный момент они вызваны тотальным таможенным контролем всех товаров и лиц.
"Если открыть пункт ночью, то для этого придется сократить ресурсы, задействованные в дневное время, что, в свою очередь, увеличит время прохождения границы днем. Кроме того, это может привести к росту числа желающих пересечь границу", - добавил Таро.
Общая протяженность эстонско-российской границы составляет 338 километров, из которых 135 километров проходят по суше, 76 - по реке Нарва и 127 - по Чудскому озеру. При этом между двумя странами нет юридически оформленной границы. Договоры между Россией и Эстонией о российско-эстонской государственной границе и о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах были подписаны в 2014 году главами МИД двух стран. Эти документы должны быть ратифицированы парламентами обоих государств.
Государственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
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