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МВД Эстонии допустило возможность закрытия погранпункта в Нарве

МВД Эстонии допустило возможность закрытия погранпункта в Нарве - 16.06.2025, ПРАЙМ

МВД Эстонии допустило возможность закрытия погранпункта в Нарве

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро допустил закрытие пограничного пункта в Нарве в случае формирования слишком длинных очередей и якобы возможного... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T09:11+0300

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро допустил закрытие пограничного пункта в Нарве в случае формирования слишком длинных очередей и якобы возможного ухудшения условий безопасности, сообщает телерадиокомпания ERR. "По словам Таро, если очереди станут слишком длинными и условия опасными, МВД будет вынуждено закрыть пограничный пункт в Нарве", - говорится в сообщении ERR. Депутат рийгикогу и нарвского горсобрания Алексей Евграфов задал главе эстонского МВД вопрос о том, почему до сих пор не принято решение о повторном открытии пограничного пункта "Нарва-2", если реальных угроз нет. На что Таро ответил, что Эстония пока не приняла решение об открытии, сославшись на прекращение Евросоюзом транспортных связей с РФ. По оценке министерства внутренних дел Эстонии, при этом и ночное открытие пункта "Нарва-1" не сократит очереди, так как в данный момент они вызваны тотальным таможенным контролем всех товаров и лиц. "Если открыть пункт ночью, то для этого придется сократить ресурсы, задействованные в дневное время, что, в свою очередь, увеличит время прохождения границы днем. Кроме того, это может привести к росту числа желающих пересечь границу", - добавил Таро. Общая протяженность эстонско-российской границы составляет 338 километров, из которых 135 километров проходят по суше, 76 - по реке Нарва и 127 - по Чудскому озеру. При этом между двумя странами нет юридически оформленной границы. Договоры между Россией и Эстонией о российско-эстонской государственной границе и о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах были подписаны в 2014 году главами МИД двух стран. Эти документы должны быть ратифицированы парламентами обоих государств.

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