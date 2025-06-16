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Средние почасовые затраты на труд в ЕС в I квартале выросли на 4,1% - 16.06.2025, ПРАЙМ
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Средние почасовые затраты на труд в ЕС в I квартале выросли на 4,1%
Средние почасовые затраты на труд в ЕС в I квартале выросли на 4,1% - 16.06.2025, ПРАЙМ
Средние почасовые затраты на труд в ЕС в I квартале выросли на 4,1%
Средние почасовые затраты на рабочую силу в Евросоюзе в первом квартале 2025 года выросли на 4,1% в годовом выражении, в еврозоне - на 3,4%, сообщило... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T12:38+0300
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Средние почасовые затраты на рабочую силу в Евросоюзе в первом квартале 2025 года выросли на 4,1% в годовом выражении, в еврозоне - на 3,4%, сообщило европейское статистическое агентство Евростат. "В первом квартале 2025 года почасовые затраты на труд выросли на 3,4% в еврозоне и на 4,1% в ЕС по сравнению с тем же кварталом предыдущего года", - говорится в сообщении. В четвертом квартале рост составил 4,3% в ЕС и 3,8% в еврозоне, а в первом квартале 2024 года - 5,7% в ЕС и 5,3% в еврозоне. В ЕС рост затрат, связанных с заработной платой, в первом квартале составил 4,2%, рост сопутствующих затрат - 3,8%. Для еврозоны динамика каждого из показателей оценивается в 3,4%, сообщает статагентство. Самый значительный рост затрат на рабочую силу в отчетном квартале был зарегистрирован в Румынии (+16,1%), Хорватии (+13,5%) и Болгарии (+13%), самый слабый рост - на Мальте (+1,6%) и во Франции (+1,9%).
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москва, румыния, хорватия, ес, евростат
Экономика, МОСКВА, РУМЫНИЯ, ХОРВАТИЯ, ЕС, Евростат
12:38 16.06.2025
 
Средние почасовые затраты на труд в ЕС в I квартале выросли на 4,1%

Евростат: средние почасовые затраты на рабочую силу в ЕС в I квартале выросли на 4,1%

© fotolia.com / Henner DamkeФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
© fotolia.com / Henner Damke
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Средние почасовые затраты на рабочую силу в Евросоюзе в первом квартале 2025 года выросли на 4,1% в годовом выражении, в еврозоне - на 3,4%, сообщило европейское статистическое агентство Евростат.
"В первом квартале 2025 года почасовые затраты на труд выросли на 3,4% в еврозоне и на 4,1% в ЕС по сравнению с тем же кварталом предыдущего года", - говорится в сообщении.
В четвертом квартале рост составил 4,3% в ЕС и 3,8% в еврозоне, а в первом квартале 2024 года - 5,7% в ЕС и 5,3% в еврозоне.
В ЕС рост затрат, связанных с заработной платой, в первом квартале составил 4,2%, рост сопутствующих затрат - 3,8%. Для еврозоны динамика каждого из показателей оценивается в 3,4%, сообщает статагентство.
Самый значительный рост затрат на рабочую силу в отчетном квартале был зарегистрирован в Румынии (+16,1%), Хорватии (+13,5%) и Болгарии (+13%), самый слабый рост - на Мальте (+1,6%) и во Франции (+1,9%).
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