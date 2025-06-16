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ФАС согласовала цены на российский дженерик против псориатического артрита

ФАС согласовала цены на российский дженерик против псориатического артрита - 16.06.2025, ПРАЙМ

ФАС согласовала цены на российский дженерик против псориатического артрита

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на первый российский дженерик "Апремиласт-29Ф" в рамках международного непатентованного... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T10:03+0300

2025-06-16T10:03+0300

2025-06-16T10:03+0300

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на первый российский дженерик "Апремиласт-29Ф" в рамках международного непатентованного наименования (МНН) "Апремиласт" против псориатического артрита и язв полости рта, согласованная цена на 27% ниже относительно зарегистрированных цен на референтный препарат "Отесла", сообщили в ведомстве. "После согласования с ФАС цены на иммунодепрессант снижены на 27%. Речь идет о первом отечественном дженерике "Апремиласт-29Ф" в рамках МНН "Апремиласт". Согласованные цены на него снижены относительно зарегистрированных цен на референтный препарат "Отесла" на 27%... Иммунодепрессант применяется для лечения активного псориатического артрита и язв полости рта, вызванных болезнью Бехчета", - говорится в сообщении. Отмечается, что цена за 56 таблеток дженерика "Апремиласт-29Ф" в дозировке 30 миллиграммов согласована на уровне 26,3 тысячи рублей, при этом цена за такую же упаковку референтного лекарственного препарата "Отесла" составляет 36,1 тысячи рублей. Сообщается, что согласование ФАС цен на новый отечественный дженерик повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинал. В медорганизациях он должен предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, добавили в ведомстве.

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