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ФАС оштрафовала Альфа-банк - 16.06.2025, ПРАЙМ
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ФАС оштрафовала Альфа-банк
ФАС оштрафовала Альфа-банк - 16.06.2025, ПРАЙМ
ФАС оштрафовала Альфа-банк
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Альфа-банк за распространение ненадлежащей рекламы - потребители не получали "необходимую для... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T13:24+0300
2025-06-16T13:24+0300
экономика
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финансы
банки
москва
альфа-банк
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Альфа-банк за распространение ненадлежащей рекламы - потребители не получали "необходимую для осознанного выбора информацию" по поводу условий получения "подарков" от банка в виде 20 акций, сообщает ведомство. "ФАС оштрафовала Альфа-банк за распространение ненадлежащей рекламы. Потребители не получали необходимую для осознанного выбора информацию обо всех условиях финансовой услуги", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в телерекламе сообщалось, что банк подарит 20 акций крупнейших компаний каждому клиенту. Однако для их получения требовалось открыть первый брокерский счет, а также купить любые ценные бумаги на сумму от 1 тысячи рублей в мобильном приложении банка. По мнению службы, такие действия могут способствовать получению необоснованных преимуществ перед конкурентами. Ведомство возбудило дело о нарушении рекламного законодательства, признало рекламу ненадлежащей, предписало прекратить ее распространение и оштрафовало кредитную организацию. Банку грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.
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бизнес, финансы, банки, москва, альфа-банк
Экономика, Бизнес, Финансы, Банки, МОСКВА, Альфа-банк
13:24 16.06.2025
 
ФАС оштрафовала Альфа-банк

ФАС оштрафовала Альфа-банк за умолчание условий подарочной акции

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАльфа-банк
Альфа-банк - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Альфа-банк за распространение ненадлежащей рекламы - потребители не получали "необходимую для осознанного выбора информацию" по поводу условий получения "подарков" от банка в виде 20 акций, сообщает ведомство.
"ФАС оштрафовала Альфа-банк за распространение ненадлежащей рекламы. Потребители не получали необходимую для осознанного выбора информацию обо всех условиях финансовой услуги", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в телерекламе сообщалось, что банк подарит 20 акций крупнейших компаний каждому клиенту. Однако для их получения требовалось открыть первый брокерский счет, а также купить любые ценные бумаги на сумму от 1 тысячи рублей в мобильном приложении банка. По мнению службы, такие действия могут способствовать получению необоснованных преимуществ перед конкурентами.
Ведомство возбудило дело о нарушении рекламного законодательства, признало рекламу ненадлежащей, предписало прекратить ее распространение и оштрафовало кредитную организацию. Банку грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.
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Банки начали снижать ставки по потребкредитам и рыночной ипотеке
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ЭкономикаБизнесФинансыБанкиМОСКВААльфа-банк
 
 
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