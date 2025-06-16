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ФАС оштрафовала Альфа-банк

ФАС оштрафовала Альфа-банк - 16.06.2025, ПРАЙМ

ФАС оштрафовала Альфа-банк

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Альфа-банк за распространение ненадлежащей рекламы - потребители не получали "необходимую для... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T13:24+0300

2025-06-16T13:24+0300

2025-06-16T13:24+0300

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Альфа-банк за распространение ненадлежащей рекламы - потребители не получали "необходимую для осознанного выбора информацию" по поводу условий получения "подарков" от банка в виде 20 акций, сообщает ведомство. "ФАС оштрафовала Альфа-банк за распространение ненадлежащей рекламы. Потребители не получали необходимую для осознанного выбора информацию обо всех условиях финансовой услуги", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в телерекламе сообщалось, что банк подарит 20 акций крупнейших компаний каждому клиенту. Однако для их получения требовалось открыть первый брокерский счет, а также купить любые ценные бумаги на сумму от 1 тысячи рублей в мобильном приложении банка. По мнению службы, такие действия могут способствовать получению необоснованных преимуществ перед конкурентами. Ведомство возбудило дело о нарушении рекламного законодательства, признало рекламу ненадлежащей, предписало прекратить ее распространение и оштрафовало кредитную организацию. Банку грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.

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