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Фильм "На деревню дедушке" стал лидером кинопроката в России и СНГ

Фильм "На деревню дедушке" стал лидером кинопроката в России и СНГ - 16.06.2025, ПРАЙМ

Фильм "На деревню дедушке" стал лидером кинопроката в России и СНГ

Премьера недели - семейная комедия "На деревню дедушке" с Юрием Стояновым стала лидером кинопроката в России, заработав 142,5 миллиона рублей в РФ и СНГ за... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T01:06+0300

2025-06-16T01:06+0300

2025-06-16T01:06+0300

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Премьера недели - семейная комедия "На деревню дедушке" с Юрием Стояновым стала лидером кинопроката в России, заработав 142,5 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com. На второе место опустился боевик "Балерина" с Аной де Армас в главной роли: фильм заработал 107,5 миллиона рублей. Третье место заняла ещё одна премьера - мультфильм "Три богатыря: ни дня без подвига 2", собрав за уикенд в прокате 70,3 миллиона рублей. Комедия "Артек. Сквозь столетия" стартовала в прокате с четвертой строчки: киносборы составили 54,2 миллиона рублей. Пятерку лидеров замыкает приключенческий фильм "Как приручить дракона", который заработал в прокате за уикенд в странах СНГ без учета России и Белоруссии 43 миллиона рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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