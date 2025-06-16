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Фильм "На деревню дедушке" стал лидером кинопроката в России и СНГ
Фильм "На деревню дедушке" стал лидером кинопроката в России и СНГ - 16.06.2025, ПРАЙМ
Фильм "На деревню дедушке" стал лидером кинопроката в России и СНГ
Премьера недели - семейная комедия "На деревню дедушке" с Юрием Стояновым стала лидером кинопроката в России, заработав 142,5 миллиона рублей в РФ и СНГ за... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T01:06+0300
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Премьера недели - семейная комедия "На деревню дедушке" с Юрием Стояновым стала лидером кинопроката в России, заработав 142,5 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com.
На второе место опустился боевик "Балерина" с Аной де Армас в главной роли: фильм заработал 107,5 миллиона рублей.
Третье место заняла ещё одна премьера - мультфильм "Три богатыря: ни дня без подвига 2", собрав за уикенд в прокате 70,3 миллиона рублей.
Комедия "Артек. Сквозь столетия" стартовала в прокате с четвертой строчки: киносборы составили 54,2 миллиона рублей.
Пятерку лидеров замыкает приключенческий фильм "Как приручить дракона", который заработал в прокате за уикенд в странах СНГ без учета России и Белоруссии 43 миллиона рублей.
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Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, БЕЛОРУССИЯ, СНГ
Фильм "На деревню дедушке" стал лидером кинопроката в России и СНГ
Премьера "На деревню дедушке" с Стояновым стала лидером кинопроката в России и СНГ
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Премьера недели - семейная комедия "На деревню дедушке" с Юрием Стояновым стала лидером кинопроката в России, заработав 142,5 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com.
На второе место опустился боевик "Балерина" с Аной де Армас в главной роли: фильм заработал 107,5 миллиона рублей.
Третье место заняла ещё одна премьера - мультфильм "Три богатыря: ни дня без подвига 2", собрав за уикенд в прокате 70,3 миллиона рублей.
Комедия "Артек. Сквозь столетия" стартовала в прокате с четвертой строчки: киносборы составили 54,2 миллиона рублей.
Пятерку лидеров замыкает приключенческий фильм "Как приручить дракона", который заработал в прокате за уикенд в странах СНГ без учета России и Белоруссии 43 миллиона рублей.