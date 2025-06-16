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В Финляндии начнутся учения ВВС НАТО с участием более 40 самолетов - 16.06.2025, ПРАЙМ
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В Финляндии начнутся учения ВВС НАТО с участием более 40 самолетов
В Финляндии начнутся учения ВВС НАТО с участием более 40 самолетов - 16.06.2025, ПРАЙМ
В Финляндии начнутся учения ВВС НАТО с участием более 40 самолетов
Учения ВВС НАТО с участием более 40 самолетов альянса военно-воздушных сил США, Франции и Великобритании начнутся в Финляндии в понедельник. | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T00:42+0300
2025-06-16T00:42+0300
финляндия
швеция
москва
владимир путин
нато
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Учения ВВС НАТО с участием более 40 самолетов альянса военно-воздушных сил США, Франции и Великобритании начнутся в Финляндии в понедельник. Как ранее сообщали финские ВВС, маневры продлятся до 27 июня, в них будет задействовано более 40 самолетов и около тысячи человек личного состава. В учениях примут участие финские истребители F/A-18 Hornet, американские F-35A Lightning II и F-15E Strike Eagle, самолеты-заправщики KC-135 Stratotanker, истребители Typhoon британских ВВС, французские истребители Rafale, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3F и транспортный самолет A400M. По данным финских военно-воздушных сил, в маневрах также будут задействованы вертолеты NH90, подразделения ПВО финских сухопутных сил, а также самолеты американской военной компании Draken International. Самолеты будут действовать с нескольких авиабаз в Финляндии: "Тиккакоски" в Ювяскюля, "Сатакунта" в Пирккале, "Риссала" в Куопио, а также с авиабазы в Лапаландии. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что Финляндия после вступления в НАТО в апреле 2023 года наращивает число национальных учений, на 2025 год запланировано 115 маневров. Дипломат напомнил, что в 2024 году финская территория была впервые задействована в крупных маневрах альянса. В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
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финляндия, швеция, москва, владимир путин, нато
ФИНЛЯНДИЯ, ШВЕЦИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, НАТО
00:42 16.06.2025
 
В Финляндии начнутся учения ВВС НАТО с участием более 40 самолетов

В Финляндии начнутся учения ВВС НАТО с участием более 40 самолетов альянса

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Учения ВВС НАТО с участием более 40 самолетов альянса военно-воздушных сил США, Франции и Великобритании начнутся в Финляндии в понедельник.
Как ранее сообщали финские ВВС, маневры продлятся до 27 июня, в них будет задействовано более 40 самолетов и около тысячи человек личного состава.
В учениях примут участие финские истребители F/A-18 Hornet, американские F-35A Lightning II и F-15E Strike Eagle, самолеты-заправщики KC-135 Stratotanker, истребители Typhoon британских ВВС, французские истребители Rafale, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3F и транспортный самолет A400M.
По данным финских военно-воздушных сил, в маневрах также будут задействованы вертолеты NH90, подразделения ПВО финских сухопутных сил, а также самолеты американской военной компании Draken International.
Самолеты будут действовать с нескольких авиабаз в Финляндии: "Тиккакоски" в Ювяскюля, "Сатакунта" в Пирккале, "Риссала" в Куопио, а также с авиабазы в Лапаландии.
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что Финляндия после вступления в НАТО в апреле 2023 года наращивает число национальных учений, на 2025 год запланировано 115 маневров. Дипломат напомнил, что в 2024 году финская территория была впервые задействована в крупных маневрах альянса.
В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
 
ФИНЛЯНДИЯШВЕЦИЯМОСКВАВладимир ПутинНАТО
 
 
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