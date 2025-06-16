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В Финляндии начнутся учения ВВС НАТО с участием более 40 самолетов

В Финляндии начнутся учения ВВС НАТО с участием более 40 самолетов - 16.06.2025, ПРАЙМ

В Финляндии начнутся учения ВВС НАТО с участием более 40 самолетов

Учения ВВС НАТО с участием более 40 самолетов альянса военно-воздушных сил США, Франции и Великобритании начнутся в Финляндии в понедельник. | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T00:42+0300

2025-06-16T00:42+0300

2025-06-16T00:42+0300

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Учения ВВС НАТО с участием более 40 самолетов альянса военно-воздушных сил США, Франции и Великобритании начнутся в Финляндии в понедельник. Как ранее сообщали финские ВВС, маневры продлятся до 27 июня, в них будет задействовано более 40 самолетов и около тысячи человек личного состава. В учениях примут участие финские истребители F/A-18 Hornet, американские F-35A Lightning II и F-15E Strike Eagle, самолеты-заправщики KC-135 Stratotanker, истребители Typhoon британских ВВС, французские истребители Rafale, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3F и транспортный самолет A400M. По данным финских военно-воздушных сил, в маневрах также будут задействованы вертолеты NH90, подразделения ПВО финских сухопутных сил, а также самолеты американской военной компании Draken International. Самолеты будут действовать с нескольких авиабаз в Финляндии: "Тиккакоски" в Ювяскюля, "Сатакунта" в Пирккале, "Риссала" в Куопио, а также с авиабазы в Лапаландии. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что Финляндия после вступления в НАТО в апреле 2023 года наращивает число национальных учений, на 2025 год запланировано 115 маневров. Дипломат напомнил, что в 2024 году финская территория была впервые задействована в крупных маневрах альянса. В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

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финляндия, швеция, москва, владимир путин, нато