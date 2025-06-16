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Шестнадцать банков из топ-20 снизили ставки по вкладам после заседания ЦБ

Шестнадцать банков из топ-20 снизили ставки по вкладам после заседания ЦБ - 16.06.2025, ПРАЙМ

Шестнадцать банков из топ-20 снизили ставки по вкладам после заседания ЦБ

Шестнадцать банков из топ-20 по объему средств населения снизили ставки по вкладам вслед за решением Банка России по ключевой ставке, сообщает финансовый... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T17:44+0300

2025-06-16T17:44+0300

2025-06-16T17:44+0300

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Шестнадцать банков из топ-20 по объему средств населения снизили ставки по вкладам вслед за решением Банка России по ключевой ставке, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". ЦБ РФ 6 июня впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. "Относительно заседания Банка России по ключевой ставке, состоявшегося 6 июня 2025 года, доходность вкладов снизилась в 16 банках из топ-20. Об этом свидетельствуют данные индекса вкладов, рассчитываемого маркетплейсом "Финуслуги" по депозитным продуктам в топ-20 банках по объему средств населения. В расчете используются вклады на 100 тысяч рублей без специальных условий", - говорится в сообщении. Отмечается, что шаг снижения за этот период в банках был достаточно широким, составив от 0,2 до 3,25 процентного пункта. Из сообщения следует, что одновременно в одном из банков была зафиксирована разнонаправленная динамика: рост на 0,5 процентного пункта по трехмесячному вкладу и снижение на 1,5-2,3 процентных пунктов по вкладам до года включительно. "В трех банках из 20 ставки не менялись", - подчеркивается в сообщении. В итоге средняя ставка по трехмесячным вкладам в топ-20 банках упала на 0,66 процентного пункта, до 18,92%, по полугодовым и годовым снизилась на 0,98 и 1,06 процентного пункта соответственно - до 18,22% и 17,45%. Сообщается, что ставка по трехмесячным вкладам опустилась ниже 19% впервые с конца октября 2024 года, а спред средних ставок от ключевой ставки в настоящее время составляет от -1,08 до -2,55 процентного пункта. Максимальная ставка по вкладу без специальных условий на срок три месяца составляет 20,5%, по полугодовому и годовому вкладу - 20%. Минимальные ставки на те же сроки составляют 14,68-17,2%.

https://1prime.ru/20250614/bank-858477292.html

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финансы, банки, рф, банк россии