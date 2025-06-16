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ЕК хочет полностью отказаться от российского ядерного топлива, пишут СМИ

ЕК хочет полностью отказаться от российского ядерного топлива, пишут СМИ - 16.06.2025, ПРАЙМ

ЕК хочет полностью отказаться от российского ядерного топлива, пишут СМИ

Европейская комиссия стремится к 2030-м годам полностью отказаться от импорта российского ядерного топлива, однако эти планы сталкиваются к необходимостью... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T10:32+0300

2025-06-16T10:32+0300

2025-06-16T10:32+0300

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Европейская комиссия стремится к 2030-м годам полностью отказаться от импорта российского ядерного топлива, однако эти планы сталкиваются к необходимостью многомиллиардных замещающих инвестиций, сообщает издание Financial Times. "Европейская комиссия в идеале хотела бы, чтобы европейский ядерный сектор был свободен от российского импорта к 2030-м годам, заявили чиновники ЕС. Но в документе, опубликованном в пятницу, она предупредила, что для создания внутренней цепочки ядерных поставок необходимы инвестиции в размере 241 миллиарда евро", - пишет издание. Еврокомиссия в начале мая представила проект дорожной карты по прекращению импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца 2025 года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и СПГ, импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто неоднократно заявлял, что Западная Европа гордо рапортует об отказе от российской нефти, но по факту продолжает покупать ее через третьи страны, например Индию. По его словам, это доказывает, что антироссийские санкции ЕС работают "прекрасно". В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

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