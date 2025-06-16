https://1prime.ru/20250616/ft-858534213.html

ЕК нашла способ запретить поставки газа из России в Евросоюз, пишут СМИ

ЕК нашла способ запретить поставки газа из России в Евросоюз, пишут СМИ - 16.06.2025, ПРАЙМ

ЕК нашла способ запретить поставки газа из России в Евросоюз, пишут СМИ

Еврокомиссия (ЕК) предложит запрет контрактов на поставки газа из России в Евросоюз на основе торгового законодательства в попытке обойти вето обычно... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T13:51+0300

2025-06-16T13:51+0300

2025-06-16T13:51+0300

энергетика

газ

россия

словакия

венгрия

москва

ес

financial times

https://cdnn.1prime.ru/img/84133/13/841331309_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_5936a8a87807a075c23b3911111979fe.jpg

МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) предложит запрет контрактов на поставки газа из России в Евросоюз на основе торгового законодательства в попытке обойти вето обычно выступающих против Словакии и Венгрии, пишет газета Financial Times со ссылкой на полученное в распоряжение краткое изложение предложений. "Европейская комиссия предложит, чтобы ЕС запретил все новые контракты на российский газ на основании закона о торговле", - говорится в сообщении издания со ссылкой на предложение, которое официально могут представить во вторник. "Санкции требуют единогласного одобрения всех членов союза. Вместо этого комиссия хочет использовать торговый закон", - поясняет издание. Уточняется, что в рамках новых предложений европейским компаниям хотят запретить заключать новые подобные контракты немедленно, существующие краткосрочные контракты потребуют завершить с 2026 года, а долгосрочные - с 1 января 2028 года. А в качестве уступок Венгрии и Словакии им могут предоставить освобождение от выполнения этих правил до 2027 года. В свою очередь компании в европейских странах, согласно этим предложениям, должны будут представлять детальную информацию об импортируемом газе таможенным органам. Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, заявляли ранее власти РФ, - он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

https://1prime.ru/20250613/gaz-858465535.html

словакия

венгрия

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, россия, словакия, венгрия, москва, ес, financial times