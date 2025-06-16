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ЕК нашла способ запретить поставки газа из России в Евросоюз, пишут СМИ - 16.06.2025, ПРАЙМ
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ЕК нашла способ запретить поставки газа из России в Евросоюз, пишут СМИ
ЕК нашла способ запретить поставки газа из России в Евросоюз, пишут СМИ - 16.06.2025, ПРАЙМ
ЕК нашла способ запретить поставки газа из России в Евросоюз, пишут СМИ
Еврокомиссия (ЕК) предложит запрет контрактов на поставки газа из России в Евросоюз на основе торгового законодательства в попытке обойти вето обычно... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T13:51+0300
2025-06-16T13:51+0300
энергетика
газ
россия
словакия
венгрия
москва
ес
financial times
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) предложит запрет контрактов на поставки газа из России в Евросоюз на основе торгового законодательства в попытке обойти вето обычно выступающих против Словакии и Венгрии, пишет газета Financial Times со ссылкой на полученное в распоряжение краткое изложение предложений. "Европейская комиссия предложит, чтобы ЕС запретил все новые контракты на российский газ на основании закона о торговле", - говорится в сообщении издания со ссылкой на предложение, которое официально могут представить во вторник. "Санкции требуют единогласного одобрения всех членов союза. Вместо этого комиссия хочет использовать торговый закон", - поясняет издание. Уточняется, что в рамках новых предложений европейским компаниям хотят запретить заключать новые подобные контракты немедленно, существующие краткосрочные контракты потребуют завершить с 2026 года, а долгосрочные - с 1 января 2028 года. А в качестве уступок Венгрии и Словакии им могут предоставить освобождение от выполнения этих правил до 2027 года. В свою очередь компании в европейских странах, согласно этим предложениям, должны будут представлять детальную информацию об импортируемом газе таможенным органам. Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, заявляли ранее власти РФ, - он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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газ, россия, словакия, венгрия, москва, ес, financial times
Энергетика, Газ, РОССИЯ, СЛОВАКИЯ, ВЕНГРИЯ, МОСКВА, ЕС, Financial Times
13:51 16.06.2025
 
ЕК нашла способ запретить поставки газа из России в Евросоюз, пишут СМИ

FT: ЕК предложит запретить контракты на газ из РФ на основе закона о торговле

© Фото : ПАО «Газпром»Газопровод «Сила Сибири»
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
© Фото : ПАО «Газпром»
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) предложит запрет контрактов на поставки газа из России в Евросоюз на основе торгового законодательства в попытке обойти вето обычно выступающих против Словакии и Венгрии, пишет газета Financial Times со ссылкой на полученное в распоряжение краткое изложение предложений.
"Европейская комиссия предложит, чтобы ЕС запретил все новые контракты на российский газ на основании закона о торговле", - говорится в сообщении издания со ссылкой на предложение, которое официально могут представить во вторник.
"Санкции требуют единогласного одобрения всех членов союза. Вместо этого комиссия хочет использовать торговый закон", - поясняет издание.
Уточняется, что в рамках новых предложений европейским компаниям хотят запретить заключать новые подобные контракты немедленно, существующие краткосрочные контракты потребуют завершить с 2026 года, а долгосрочные - с 1 января 2028 года.
А в качестве уступок Венгрии и Словакии им могут предоставить освобождение от выполнения этих правил до 2027 года.
В свою очередь компании в европейских странах, согласно этим предложениям, должны будут представлять детальную информацию об импортируемом газе таможенным органам.
Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, заявляли ранее власти РФ, - он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
СПГ - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
Компании ЕС обязали раскрывать детали поставок газа из России, пишут СМИ
13 июня, 16:31
 
ЭнергетикаГазРОССИЯСЛОВАКИЯВЕНГРИЯМОСКВАЕСFinancial Times
 
 
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