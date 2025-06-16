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Фьючерсы Уолл-стрит растут после снижения рынков в пятницу - 16.06.2025, ПРАЙМ
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Фьючерсы Уолл-стрит растут после снижения рынков в пятницу
Фьючерсы Уолл-стрит растут после снижения рынков в пятницу - 16.06.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит растут после снижения рынков в пятницу
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в понедельник показывают рост после снижения рынков США в пятницу, свидетельствуют данные торгов. | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T14:04+0300
2025-06-16T14:04+0300
экономика
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торги
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иран
сша
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в понедельник показывают рост после снижения рынков США в пятницу, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.49 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,4% - до 42 691 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,55%, до 21 981,75 пункта, на индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,46%, до 6 059,5 пункта. Инвесторы оказались более склонными к риску в начале недели после распродажи, связанной с геополитическими рисками. В пятницу биржи США снизились более чем на 1%. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль. Вместе с тем акции US Steel дорожают на предторгах на 5,2% после того, как в выходные президент США Дональд Трамп допустил сделку между японской сталелитейной корпорацией Nippon Steel и US Steel.
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рынок, торги, индексы, израиль, иран, сша, дональд трамп, nasdaq composite
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, США, Дональд Трамп, Nasdaq Composite
14:04 16.06.2025
 
Фьючерсы Уолл-стрит растут после снижения рынков в пятницу

Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит растут после снижения рынков США

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит
Здание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в понедельник показывают рост после снижения рынков США в пятницу, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.49 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,4% - до 42 691 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,55%, до 21 981,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,46%, до 6 059,5 пункта.
Инвесторы оказались более склонными к риску в начале недели после распродажи, связанной с геополитическими рисками. В пятницу биржи США снизились более чем на 1%.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
Вместе с тем акции US Steel дорожают на предторгах на 5,2% после того, как в выходные президент США Дональд Трамп допустил сделку между японской сталелитейной корпорацией Nippon Steel и US Steel.
Фондовые индексы США - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
Фьючерсы Уолл-стрит торгуются в минусе в пятницу
13 июня, 16:05
 
ЭкономикаРынокТоргиИндексыИЗРАИЛЬИРАНСШАДональд ТрампNasdaq Composite
 
 
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