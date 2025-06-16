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Саммит G7 стартует из-за разногласий между США и союзниками

Саммит G7 стартует из-за разногласий между США и союзниками - 16.06.2025, ПРАЙМ

Саммит G7 стартует из-за разногласий между США и союзниками

Саммит лидеров стран Группы семи (G7) стартует в понедельник на фоне острых разногласий между Соединёнными Штатами и их союзниками по широкому кругу вопросов,... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T00:23+0300

2025-06-16T00:23+0300

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ВАШИНГТОН, 16 июн – ПРАЙМ. Саммит лидеров стран Группы семи (G7) стартует в понедельник на фоне острых разногласий между Соединёнными Штатами и их союзниками по широкому кругу вопросов, что может вылиться в отсутствие итоговой совместной декларации. Саммит G7 пройдёт в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня – хотя изначально его открытие было запланировано на 15 июня – и имеет все шансы стать одним из самых нестандартных в истории объединения из-за продолжающихся торговых разногласий между США и остальными странами-участницами, включая Канаду. Отношения между Вашингтоном и Оттавой также осложнены риторикой президента США Дональда Трампа, который неоднократно призывал сделать Канаду "51-м штатом США". Атмосфера предстоящей встречи не оставила иллюзий относительно единства позиций в "семёрке". Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что лидеры стран Группы семи, скорее всего, опубликуют отдельные заявления по итогам саммита в Канаде вместо единого документа из-за разногласий по ряду вопросов. Как сообщали и другие СМИ, вместо традиционного совместного заявления на саммите G7 будут приняты отдельные документы по таким темам, как создание цепочек поставок критически важных минералов, например, редкоземельных металлов, и искусственный интеллект. Это связано с глубокими разногласиями между США и другими странами-участницами по вопросам Украины, России и торговых пошлин. По информации Блумберг, премьер-министр Канады Марк Карни счел такой формат "предпочтительным" из-за его желания снизить напряженность в отношениях с Вашингтоном. Для G7 это станет беспрецедентным шагом – обычно декларация отражает консенсус стран по ключевым вопросам. Если эти прогнозы сбудутся, то это будет уже не первый случай, когда Трамп ставит под сомнение коллективные итоги встреч: так, на саммите G7 в Квебеке в 2018 году он покинул мероприятие досрочно, отказавшись поддержать итоговое заявление. КОНЕЦ "СЕМЕРКИ"? Формат G7 существует с середины 1970-х и включает США, Канаду, Францию, Германию, Италию, Японию, Великобританию, а также Европейский союз. Позднее формат был расширен до G8 после присоединения России в 1991 году. В 2014 году группа сократилась до семи участников, когда на фоне событий в Крыму страны приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Трамп неоднократно заявлял, что считает неверным решение об исключении России и выступал за возвращение Москвы в состав участников, несмотря на возражения остальных партнёров по группе. Как считает агентство Блумберг, исключение России из G8, вероятно, положило конец политическим амбициям клуба, а отношение президента США Дональда Трампа к G7 подрывает его экономические цели. РАСШИРЕННЫЙ СОСТАВ Несмотря на то, что внимание большинства наблюдателей будет сосредоточено на Трампе, он не единственный лидер, чьё присутствие может стать предметом скандала. Одним из приглашённых гостей саммита стал премьер-министр Индии Нарендра Моди, чьё участие до последнего момента оставалось под вопросом из-за напряжённых отношений между Нью-Дели и Оттавой. Причиной стали обвинения канадских властей в причастности Индии к убийству в Канаде сикхского сепаратиста Хардипа Сингха Ниджары, связанного с движением за независимость сикхов в Пенджабе. Премьер-министр Канады Марк Карни объяснил приглашение тем, что Индия играет важную роль в обсуждении ключевых мировых вопросов. На саммит также приглашены президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, президент Индонезии Прабово Субианто, президент Мексики Клаудия Шейнбаум, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд, президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён и Владимир Зеленский. Европейский союз на саммите представят председатель Европейского совета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, канада, сша, индия, дональд трамп, марк карни, нарендра моди