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Цены на газ в Европе выросли до 455 долларов за тысячу кубов

Цены на газ в Европе выросли до 455 долларов за тысячу кубов - 16.06.2025, ПРАЙМ

Цены на газ в Европе выросли до 455 долларов за тысячу кубов

Биржевые цены на газ в Европе выросли в понедельник почти на 1% – до 455 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T19:36+0300

2025-06-16T19:36+0300

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе выросли в понедельник почти на 1% – до 455 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Июльские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 457,2 доллара за тысячу кубометров (+1,2%). Ценовой максимум составил 473,9 доллара (+4,9%), ценовой минимум – 449,3 доллара (-0,6%). Последние фьючерсы торговались по 454,9 доллара (+0,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 451,8 доллара за тысячу кубометров. Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже – котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

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