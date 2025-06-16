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S&P подтвердило рейтинг Германии на наивысшем уровне "AAA"
S&P подтвердило рейтинг Германии на наивысшем уровне "AAA" - 16.06.2025, ПРАЙМ
S&P подтвердило рейтинг Германии на наивысшем уровне "AAA"
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Германии в иностранной и национальной валютах на... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T09:49+0300
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Германии в иностранной и национальной валютах на наивысшем уровне "AAA", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства. Краткосрочные рейтинги страны в обеих валютах также были сохранены - на уровне "A-1+". "Несмотря на нестабильные перспективы экономического роста и растущий дефицит бюджета, сохраняются ключевые сильные стороны кредитного профиля Германии, а именно умеренный уровень государственного долга, богатая экономика и самый сильный внешний баланс среди всех крупных экономик мира", - отмечают аналитики рейтингового агентства. S&P указывает, что новый бюджетный пакет может увеличить дефицит бюджета страны до более чем 3,5% ВВП к 2027 году, что почти втрое больше предыдущего прогноза агентства в 1,3% ВВП, но дополнительные инвестиционные расходы могут вывести Германию из текущего экономического кризиса. Еще один фактор риска представляет торговля с США, которые остаются крупнейшим экспортным рынком для Германии, говорится в релизе. "Нарушение международных торговых потоков, особенно в результате введения тарифов, может особенно негативно сказаться на экспортно ориентированной экономике Германии", - предупреждают аналитики. Стабильный прогноз отражает мнение S&P о том, что внешние преимущества Германии, диверсифицированная и богатая экономика, а также эффективность институтов будут и дальше поддерживать ее кредитоспособность. ВВП страны в текущем году покажет рост на 0,1% после снижения на 0,2% в прошлом, в 2026 году экономика Германии вырастет на 1,2%, а в 2027-2028 годах покажет рост на 1,6%, полагает агентство. Годовая инфляция в стране в текущем и следующем годах составит в среднем по 2,2% после 2,5% в 2024 году, а в 2027-2028 годах показатель опустится до уровня в 2,1%, ожидают аналитики S&P.
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финансы, мировая экономика, германия, сша, s&p
Экономика, Финансы, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, США, S&P
S&P подтвердило рейтинг Германии на наивысшем уровне "AAA"
S&P подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги Германии на наивысшем уровне "AAA"
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Германии в иностранной и национальной валютах на наивысшем уровне "AAA", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.
Краткосрочные рейтинги страны в обеих валютах также были сохранены - на уровне "A-1+".
"Несмотря на нестабильные перспективы экономического роста и растущий дефицит бюджета, сохраняются ключевые сильные стороны кредитного профиля Германии, а именно умеренный уровень государственного долга, богатая экономика и самый сильный внешний баланс среди всех крупных экономик мира", - отмечают аналитики рейтингового агентства.
S&P указывает, что новый бюджетный пакет может увеличить дефицит бюджета страны до более чем 3,5% ВВП к 2027 году, что почти втрое больше предыдущего прогноза агентства в 1,3% ВВП, но дополнительные инвестиционные расходы могут вывести Германию из текущего экономического кризиса.
Еще один фактор риска представляет торговля с США, которые остаются крупнейшим экспортным рынком для Германии, говорится в релизе. "Нарушение международных торговых потоков, особенно в результате введения тарифов, может особенно негативно сказаться на экспортно ориентированной экономике Германии", - предупреждают аналитики.
Стабильный прогноз отражает мнение S&P о том, что внешние преимущества Германии, диверсифицированная и богатая экономика, а также эффективность институтов будут и дальше поддерживать ее кредитоспособность.
ВВП страны в текущем году покажет рост на 0,1% после снижения на 0,2% в прошлом, в 2026 году экономика Германии вырастет на 1,2%, а в 2027-2028 годах покажет рост на 1,6%, полагает агентство.
Годовая инфляция в стране в текущем и следующем годах составит в среднем по 2,2% после 2,5% в 2024 году, а в 2027-2028 годах показатель опустится до уровня в 2,1%, ожидают аналитики S&P.
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