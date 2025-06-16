https://1prime.ru/20250616/golikova--858522974.html

Минкультуры сократит число творческих направлений в непрофильных вузах

Минкультуры сократит число творческих направлений в непрофильных вузах - 16.06.2025, ПРАЙМ

Минкультуры сократит число творческих направлений в непрофильных вузах

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова попросила министерство культуры РФ к 1 сентября подготовить законопроект по уменьшению числа творческих специальностей в... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T11:35+0300

2025-06-16T11:35+0300

2025-06-16T11:35+0300

общество

рф

татьяна голикова

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова попросила министерство культуры РФ к 1 сентября подготовить законопроект по уменьшению числа творческих специальностей в непрофильных вузах. "На Совете по культуре и искусству в марте этого года глава государства поручил внести изменения в законодательство, направленные на сокращение подготовки творческих специалистов в непрофильных вузах. Прошу министерство культуры ждет активно включиться в эту работу совместно и уже к 1 сентября подготовить соответствующий проект федерального закона", - сказала Голикова на заседании коллегии министерства культуры России. Она отметила, что подготовка специалистов в области искусств имеет свои особенности и не может быть массовой. При этом для обеспечения сферы культуры кадрами необходимо шире использовать механизм целевого обучения. Вице-премьер считает, что нужно также активнее применять с 2025 года программу "Земский работник культуры". В этом году на нее предусмотрено федеральное финансирование в объеме 1,1 миллиарда рублей. А в 2026 и в 2027 годах – по 2,5 миллиарда рублей.

https://1prime.ru/20250524/vuz-857889510.html

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общество , рф, татьяна голикова