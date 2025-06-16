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Голикова рассказала о реализации федерального проекта "Семейные ценности"

Голикова рассказала о реализации федерального проекта "Семейные ценности" - 16.06.2025, ПРАЙМ

Голикова рассказала о реализации федерального проекта "Семейные ценности"

Около 29 миллиардов рублей выделено на реализацию федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" в этом году, сообщила вице-премьер РФ... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T11:25+0300

2025-06-16T11:25+0300

2025-06-16T11:25+0300

экономика

бизнес

россия

татьяна голикова

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Около 29 миллиардов рублей выделено на реализацию федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" в этом году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "В рамках большого национального проекта "Семья" стартовал новый федеральный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры". На его реализацию в течение предстоящих 6 лет до 2030 года предусмотрено более 367 миллиардов рублей, 29 (миллиардов рублей -ред.) в этом году", - сказала Голикова на заседании коллегии министерства культуры России. Она отметила, что целью реализации этого федерального проекта является создание благоприятной, комфортной и развивающей среды для семей с детьми, укрепление института семьи и продвижение традиционных семейных ценностей. Вице-премьер добавила, что одним из важнейших показателей проекта является доля граждан, считающих семью главной ценностью - поэтому создаваемая инфраструктура культуры должна быть ориентирована прежде всего на семью и доступна, в том числе, в удалённых от центра регионах, в малых городах и сёлах.

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бизнес, россия, татьяна голикова