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Голикова рассказала о реализации федерального проекта "Семейные ценности"
Голикова рассказала о реализации федерального проекта "Семейные ценности" - 16.06.2025, ПРАЙМ
Голикова рассказала о реализации федерального проекта "Семейные ценности"
Около 29 миллиардов рублей выделено на реализацию федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" в этом году, сообщила вице-премьер РФ... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T11:25+0300
2025-06-16T11:25+0300
2025-06-16T11:25+0300
экономика
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татьяна голикова
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Около 29 миллиардов рублей выделено на реализацию федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" в этом году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "В рамках большого национального проекта "Семья" стартовал новый федеральный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры". На его реализацию в течение предстоящих 6 лет до 2030 года предусмотрено более 367 миллиардов рублей, 29 (миллиардов рублей -ред.) в этом году", - сказала Голикова на заседании коллегии министерства культуры России. Она отметила, что целью реализации этого федерального проекта является создание благоприятной, комфортной и развивающей среды для семей с детьми, укрепление института семьи и продвижение традиционных семейных ценностей. Вице-премьер добавила, что одним из важнейших показателей проекта является доля граждан, считающих семью главной ценностью - поэтому создаваемая инфраструктура культуры должна быть ориентирована прежде всего на семью и доступна, в том числе, в удалённых от центра регионах, в малых городах и сёлах.
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бизнес, россия, татьяна голикова
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Татьяна Голикова
Голикова рассказала о реализации федерального проекта "Семейные ценности"
Голикова: на проект "Семейные ценности" выделили 29 миллиардов рублей
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Около 29 миллиардов рублей выделено на реализацию федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" в этом году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"В рамках большого национального проекта "Семья" стартовал новый федеральный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры". На его реализацию в течение предстоящих 6 лет до 2030 года предусмотрено более 367 миллиардов рублей, 29 (миллиардов рублей -ред.) в этом году", - сказала Голикова на заседании коллегии министерства культуры России.
Она отметила, что целью реализации этого федерального проекта является создание благоприятной, комфортной и развивающей среды для семей с детьми, укрепление института семьи и продвижение традиционных семейных ценностей.
Вице-премьер добавила, что одним из важнейших показателей проекта является доля граждан, считающих семью главной ценностью - поэтому создаваемая инфраструктура культуры должна быть ориентирована прежде всего на семью и доступна, в том числе, в удалённых от центра регионах, в малых городах и сёлах.
Мишустин призвал исполнять поручения по нацпроектам в короткие сроки