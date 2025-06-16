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Госдума может в июле рассмотреть законопроект о цирковых животных
Госдума может в июле рассмотреть законопроект о цирковых животных - 16.06.2025, ПРАЙМ
Госдума может в июле рассмотреть законопроект о цирковых животных
Госдума может в июле рассмотреть законопроект, которым предлагается запретить приобретать и передавать животных для их использования в цирковых представлениях с | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T04:21+0300
2025-06-16T04:21+0300
2025-06-16T04:21+0300
экономика
госдума
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Госдума может в июле рассмотреть законопроект, которым предлагается запретить приобретать и передавать животных для их использования в цирковых представлениях с 1 января 2026 года, следует из документа профильного комитета ГД по экологии, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Установить срок подготовки законопроекта к рассмотрению Государственной Думой в первом чтении – июль 2025 года", - сказано в решении комитета.
Законопроект был внесен на рассмотрение палаты парламента в мае. Авторами инициативы выступили лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев и зампред комитета Госдумы по экологии Георгий Арапов ("Новые люди"). Законопроектом предлагается запретить приобретать и передавать животных для их использования в цирковых представлениях с 1 января 2026 года, кроме того, предусматривается введение обязанности для владельцев таких животных осуществлять их стерилизацию.
В документе отмечается, что в настоящее время использование животных в цирковых представлениях вызывает как этические, так и практические проблемы. Животные зачастую содержатся в условиях, далеких от естественных: большую часть времени они проводят в тесных клетках, лишённых привычной среды обитания. Кроме того, во время гастролей ситуация ухудшается: животных перевозят в душных фургонах или вагонах на протяжении нескольких суток, зачастую с ограниченным питанием и без должной вентиляции. Также добавляется, что методы дрессировки нередко основаны на жёстком принуждении.
Концепция законопроекта предусматривает возможность использования уже содержащихся в цирках животных до конца их естественной жизни — без замены и пополнения. Авторы инициативы подчеркивают, что каждое животное, уже находящееся в цирке, может продолжать выступать и оставаться на попечении учреждения до своей естественной старости и смерти. При этом добавляется, что замена выбывших животных будет запрещена. Таким образом, по мере естественного сокращения численности животных, в цирках постепенно прекратятся номера с участием животных, говорится в пояснительной записке.
По мнению парламентариев, предлагаемые меры предотвратят пополнение цирковых трупп новыми животными и остановят воспроизводство практики их эксплуатации. Установленный срок - 2026 год предоставляет циркам достаточный переходный период для корректировки деятельности без привлечения новых животных, отмечается в документе.
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госдума
Госдума может в июле рассмотреть законопроект о цирковых животных
Госдума может в июле рассмотреть проект о запрете продавать животных в цирках
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Госдума может в июле рассмотреть законопроект, которым предлагается запретить приобретать и передавать животных для их использования в цирковых представлениях с 1 января 2026 года, следует из документа профильного комитета ГД по экологии, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Установить срок подготовки законопроекта к рассмотрению Государственной Думой в первом чтении – июль 2025 года", - сказано в решении комитета.
Законопроект был внесен на рассмотрение палаты парламента в мае. Авторами инициативы выступили лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев и зампред комитета Госдумы по экологии Георгий Арапов ("Новые люди"). Законопроектом предлагается запретить приобретать и передавать животных для их использования в цирковых представлениях с 1 января 2026 года, кроме того, предусматривается введение обязанности для владельцев таких животных осуществлять их стерилизацию.
В документе отмечается, что в настоящее время использование животных в цирковых представлениях вызывает как этические, так и практические проблемы. Животные зачастую содержатся в условиях, далеких от естественных: большую часть времени они проводят в тесных клетках, лишённых привычной среды обитания. Кроме того, во время гастролей ситуация ухудшается: животных перевозят в душных фургонах или вагонах на протяжении нескольких суток, зачастую с ограниченным питанием и без должной вентиляции. Также добавляется, что методы дрессировки нередко основаны на жёстком принуждении.
Концепция законопроекта предусматривает возможность использования уже содержащихся в цирках животных до конца их естественной жизни — без замены и пополнения. Авторы инициативы подчеркивают, что каждое животное, уже находящееся в цирке, может продолжать выступать и оставаться на попечении учреждения до своей естественной старости и смерти. При этом добавляется, что замена выбывших животных будет запрещена. Таким образом, по мере естественного сокращения численности животных, в цирках постепенно прекратятся номера с участием животных, говорится в пояснительной записке.
По мнению парламентариев, предлагаемые меры предотвратят пополнение цирковых трупп новыми животными и остановят воспроизводство практики их эксплуатации. Установленный срок - 2026 год предоставляет циркам достаточный переходный период для корректировки деятельности без привлечения новых животных, отмечается в документе.