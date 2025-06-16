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В США вновь перенесли вступление в силу запрета на въезд студентов Гарварда

В США вновь перенесли вступление в силу запрета на въезд студентов Гарварда - 17.06.2025, ПРАЙМ

В США вновь перенесли вступление в силу запрета на въезд студентов Гарварда

Окружной суд в американском штате Массачусетс продлил на одну неделю временную приостановку решения правительства США об ограничении въезда на территорию страны | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T23:54+0300

2025-06-16T23:54+0300

2025-06-17T00:05+0300

общество

сша

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дональд трамп

гарвардский университет

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ВАШИНГТОН, 16 июн - ПРАЙМ. Окружной суд в американском штате Массачусетс продлил на одну неделю временную приостановку решения правительства США об ограничении въезда на территорию страны студентов для обучения в Гарвардском университете, следует из опубликованного судебного решения. "Временный запретительный приказ остается в силе до 23 июня 2025 года", - указано в документе, выпущенном по итогам слушаний под председательством судьи Эллисон Берроуз. Ранее в июне суд округа Массачусетс временно приостановил действие решения американского правительства, ограничивающего въезд в страну иностранцев, желающих учиться в Гарварде, после того как президент США Дональд Трамп ввел такое ограничение минимум на полгода. Позднее Гарвардский университет обратился в суд с просьбой немедленно остановить исполнение решения Белого дома. Министерство образования США 15 апреля сообщило, что лишает Гарвард грантов на 2,2 миллиарда долларов. Министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Кристи Ноэм 22 мая заявила, что университет лишается права принимать иностранных студентов, при этом все иностранные слушатели, обучающиеся там в настоящее время, должны перевестись в другие вузы. Трамп 25 мая отметил, что Гарвард получает государственное финансирование, но 31% его студентов - иностранцы, чьи государства не помогают учебному заведению финансово. На следующий день президент подчеркнул, что американцам отказывают в пользу приезжих студентов, и потребовал списки иностранцев, пообещав дальнейшее сокращение финансирования.

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общество , сша, вашингтон, дональд трамп, гарвардский университет