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Фондовые индексы США открывают неделю ростом

Фондовые индексы США открывают неделю ростом - 16.06.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы США открывают неделю ростом

Основные американские фондовые индексы поднимаются на открытии торгов в понедельник благодаря возросшему спросу на подешевевшие активы, свидетельствуют данные... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T16:41+0300

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы поднимаются на открытии торгов в понедельник благодаря возросшему спросу на подешевевшие активы, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 16.30 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивается на 0,49%, до 42 403,22 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,85%, до 19 571,44 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,61%, до 6 013,25 пункта. По мнению аналитиков, положительная динамика фондовых индексов обусловлена тем, что инвесторы скупают ценные бумаги после их удешевления. По итогам прошлой недели Dow Jones снизился на 1,32%, NASDAQ - на 0,63%, S&P 500 - на 0,39%. "Рынки движутся на сильном импульсе. Настроения в целом остаются ориентированными на покупку на спаде", - сказал агентству Блумберг аналитик La Financière de l'Echiquier Энгерран Арта (Enguerrand Artaz). "Ситуация на Ближнем Востоке не вызывает потрясений на рынке, и, скорее всего, так всё и останется, если не произойдёт серьёзной эскалации", - добавил он. При этом другие эксперты настроены не так оптимистично, предостерегая, что индекс S&P 500 остается восприимчивым к международным рискам. Как сообщает Блумберг со ссылкой на мнение экспертов RBC Capital Markets LLC, усугубление конфликта на Ближнем Востоке и рост цен на энергоносители могут привести к тому, что индекс S&P 500 вернется к апрельским минимумам, в случае же более мягкого развития событий - индекс может упасть примерно на 13%. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://1prime.ru/20250613/indeksy-858466903.html

израиль

иран

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рынок, индексы, торги, израиль, иран, ближний восток, dow jones, nasdaq, nasdaq composite