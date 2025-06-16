https://1prime.ru/20250616/iran-858522820.html

МИД Ирана: Тегеран продолжает придерживаться обязательств по ДНЯО

МИД Ирана: Тегеран продолжает придерживаться обязательств по ДНЯО - 16.06.2025, ПРАЙМ

МИД Ирана: Тегеран продолжает придерживаться обязательств по ДНЯО

Тегеран продолжает придерживаться обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и считать, что ядерному оружию не место на Ближнем... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T11:40+0300

2025-06-16T11:40+0300

2025-06-16T11:40+0300

политика

тегеран

иран

ближний восток

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/84074/53/840745376_0:181:2995:1866_1920x0_80_0_0_5f932f1d348d3ed7e8c4660addbc3e82.jpg

ТЕГЕРАН, 16 июн – ПРАЙМ. Тегеран продолжает придерживаться обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и считать, что ядерному оружию не место на Ближнем Востоке, заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. "Как страна, являющаяся подписантом Договора о нераспространении ядерного оружия, мы осознаем свои обязательства и считаем, что ядерное оружие не должно существовать ни у одного государства в Западной Азии. Вот почему Иран всегда был глашатаем принципа "Ближний Восток, свободный от оружия массового поражения", - сказал Багаи в ходе еженедельной пресс-конференции.

https://1prime.ru/20250615/irana--858501523.html

тегеран

иран

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

тегеран, иран, ближний восток, мид