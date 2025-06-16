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МИД Ирана: Тегеран продолжает придерживаться обязательств по ДНЯО - 16.06.2025, ПРАЙМ
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МИД Ирана: Тегеран продолжает придерживаться обязательств по ДНЯО
МИД Ирана: Тегеран продолжает придерживаться обязательств по ДНЯО - 16.06.2025, ПРАЙМ
МИД Ирана: Тегеран продолжает придерживаться обязательств по ДНЯО
Тегеран продолжает придерживаться обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и считать, что ядерному оружию не место на Ближнем... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T11:40+0300
2025-06-16T11:40+0300
политика
тегеран
иран
ближний восток
мид
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ТЕГЕРАН, 16 июн – ПРАЙМ. Тегеран продолжает придерживаться обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и считать, что ядерному оружию не место на Ближнем Востоке, заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. "Как страна, являющаяся подписантом Договора о нераспространении ядерного оружия, мы осознаем свои обязательства и считаем, что ядерное оружие не должно существовать ни у одного государства в Западной Азии. Вот почему Иран всегда был глашатаем принципа "Ближний Восток, свободный от оружия массового поражения", - сказал Багаи в ходе еженедельной пресс-конференции.
https://1prime.ru/20250615/irana--858501523.html
тегеран
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тегеран, иран, ближний восток, мид
Политика, Тегеран, ИРАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, МИД
11:40 16.06.2025
 
МИД Ирана: Тегеран продолжает придерживаться обязательств по ДНЯО

МИД Ирана: Тегеран считает, что ядерному оружию не место на Ближнем Востоке

© РИА Новости . Антон Быстров | Перейти в медиабанкИран
Иран - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости . Антон Быстров
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ТЕГЕРАН, 16 июн – ПРАЙМ. Тегеран продолжает придерживаться обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и считать, что ядерному оружию не место на Ближнем Востоке, заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Как страна, являющаяся подписантом Договора о нераспространении ядерного оружия, мы осознаем свои обязательства и считаем, что ядерное оружие не должно существовать ни у одного государства в Западной Азии. Вот почему Иран всегда был глашатаем принципа "Ближний Восток, свободный от оружия массового поражения", - сказал Багаи в ходе еженедельной пресс-конференции.
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