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Группа из 225 россиян покинула Иран 15 июня, заявили в посольстве - 16.06.2025, ПРАЙМ
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Группа из 225 россиян покинула Иран 15 июня, заявили в посольстве
Группа из 225 россиян покинула Иран 15 июня, заявили в посольстве - 16.06.2025, ПРАЙМ
Группа из 225 россиян покинула Иран 15 июня, заявили в посольстве
Группа из 225 человек, в том числе члены семей сотрудников загранучреждений РФ, покинула Иран 15 июня, 14 июня Иран покинула группа из 88 человек. Об этом... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T13:09+0300
2025-06-16T13:09+0300
россия
иран
тегеран
азербайджан
федор бондарчук
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ТЕГЕРАН, 16 июн - ПРАЙМ. Группа из 225 человек, в том числе члены семей сотрудников загранучреждений РФ, покинула Иран 15 июня, 14 июня Иран покинула группа из 88 человек. Об этом сказано в сообщении посольства России в Тегеране. "Вчера границу пересекла группа из 225 человек, включая детей. Речь идёт о членах семей сотрудников российских загранучреждений, артистах Большого симфонического оркестра имени П.И.Чайковского и других росграждан", - отмечается в заявлении дипведомства.Оно отметило, что ранее 14 июня 2025 года при участии посольства России в Иране и посольства России в Азербайджане первая группа в составе 88 человек, включая съемочную группу Федора Бондарчука, также пересекла сухопутный участок государственной границы между Ираном и Азербайджаном. "Помимо граждан России в группах также были граждане Беларуси, Сербии, Узбекистана и Таджикистана", - отметило посольство.
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россия, иран, тегеран, азербайджан, федор бондарчук
РОССИЯ, ИРАН, Тегеран, АЗЕРБАЙДЖАН, Федор Бондарчук
13:09 16.06.2025
 
Группа из 225 россиян покинула Иран 15 июня, заявили в посольстве

Посольство России в Тегеране: группа из 225 человек покинула страну 15 июня

© РИА Новости . Антон Быстров | Перейти в медиабанкИран
Иран - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости . Антон Быстров
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ТЕГЕРАН, 16 июн - ПРАЙМ. Группа из 225 человек, в том числе члены семей сотрудников загранучреждений РФ, покинула Иран 15 июня, 14 июня Иран покинула группа из 88 человек. Об этом сказано в сообщении посольства России в Тегеране.
"Вчера границу пересекла группа из 225 человек, включая детей. Речь идёт о членах семей сотрудников российских загранучреждений, артистах Большого симфонического оркестра имени П.И.Чайковского и других росграждан", - отмечается в заявлении дипведомства.
Оно отметило, что ранее 14 июня 2025 года при участии посольства России в Иране и посольства России в Азербайджане первая группа в составе 88 человек, включая съемочную группу Федора Бондарчука, также пересекла сухопутный участок государственной границы между Ираном и Азербайджаном.
"Помимо граждан России в группах также были граждане Беларуси, Сербии, Узбекистана и Таджикистана", - отметило посольство.
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РОССИЯИРАНТегеранАЗЕРБАЙДЖАНФедор Бондарчук
 
 
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