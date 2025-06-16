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На ядерном объекте в Иране повреждены четыре строения, заявил Гросси

На ядерном объекте в Иране повреждены четыре строения, заявил Гросси - 16.06.2025, ПРАЙМ

На ядерном объекте в Иране повреждены четыре строения, заявил Гросси

Четыре строения повреждены на ядерном объекте в иранском Исфахане, на других объектах, в том числе в Фордо, Араке, на Бушерской АЭС повреждений нет, заявил... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T13:33+0300

2025-06-16T13:33+0300

2025-06-16T13:33+0300

энергетика

иран

израиль

рафаэль гросси

магатэ

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Четыре строения повреждены на ядерном объекте в иранском Исфахане, на других объектах, в том числе в Фордо, Араке, на Бушерской АЭС повреждений нет, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси. "На заводе по обогащению топлива в Фордо или на реакторе на тяжелой воде в Араке не зафиксировано повреждений. Атомная электростанция в Бушере не стала объектом недавних нападений и не пострадала от них... В результате атаки в пятницу на ядерном объекте в Исфахане повреждены четыре строения", - сказал Гросси в обращении к совету управляющих МАГАТЭ в понедельник утром, видео с обращением размещено в соцсети X. При этом Гросси отметил, что МАГАТЭ готово реагировать на любую ядерную или радиологическую чрезвычайную ситуацию вокруг Ирана в течение часа. "Уровень радиации вне территории объекта в иранском Натанзе остался неизменным и находится на нормальном уровне, что указывает на отсутствие внешнего радиологического воздействия на население или окружающую среду... Внутри объекта в Натанзе есть как радиологическое, так и химическое загрязнение", - добавил Гросси. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС атаковали военные цели и объекты ядерной программы Ирана. Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание 3", также заявив, что наносит удары с помощью ракет и беспилотников по военным объектам Израиля, а также объектам, связанным с военной промышленностью. Обмены ударами продолжаются уже несколько дней. По словам главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, Тегеран будет отвечать на израильские атаки, пока Израиль их не остановит. В Израиле заявили, что в результате иранских ударов более 20 человек погибли, около 600 пострадали. Иран сообщает о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.

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иран, израиль, рафаэль гросси, магатэ