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СМИ: шесть военных КСИР погибли в ходе атаки Израиля по западу Ирана
СМИ: шесть военных КСИР погибли в ходе атаки Израиля по западу Ирана - 16.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: шесть военных КСИР погибли в ходе атаки Израиля по западу Ирана
Шесть сотрудников Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) погибли в ходе отражения атаки Израиля в городе Хомейн, расположенном на... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T16:03+0300
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ТЕГЕРАН, 16 июн – ПРАЙМ. Шесть сотрудников Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) погибли в ходе отражения атаки Израиля в городе Хомейн, расположенном на западе Ирана, передает иранское госагентство ISNA со ссылкой на КСИР. "В результате атаки Израиля шесть военных КСИР и два сотрудника народного ополчения Басидж из города Хомейн погибли, выполняя свою миссию по защите иранского народа", - говорится в сообщении. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
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общество , израиль, иран, тегеран, ксир
Политика, Общество , ИЗРАИЛЬ, ИРАН, Тегеран, КСИР
СМИ: шесть военных КСИР погибли в ходе атаки Израиля по западу Ирана
ISNA: шесть сотрудников КСИР погибли при отражении атаки Израиля в Иране
ТЕГЕРАН, 16 июн – ПРАЙМ. Шесть сотрудников Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) погибли в ходе отражения атаки Израиля в городе Хомейн, расположенном на западе Ирана, передает иранское госагентство ISNA со ссылкой на КСИР.
"В результате атаки Израиля шесть военных КСИР и два сотрудника народного ополчения Басидж из города Хомейн погибли, выполняя свою миссию по защите иранского народа", - говорится в сообщении.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
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