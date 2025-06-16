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Иран готов к длительному конфликту с Израилем, заявили в КСИР
Иран готов к длительному конфликту с Израилем, заявили в КСИР - 16.06.2025, ПРАЙМ
Иран готов к длительному конфликту с Израилем, заявили в КСИР
Иран подготовился к любой возможности в войне с Израилем, Тегеран готов к длительному конфликту с Тель-Авивом, заявил в понедельник советник командующего... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T16:37+0300
2025-06-16T16:37+0300
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ТЕГЕРАН, 16 июн - ПРАЙМ. Иран подготовился к любой возможности в войне с Израилем, Тегеран готов к длительному конфликту с Тель-Авивом, заявил в понедельник советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) исламской республики Ахмад Вахиди. "Мы рассмотрели все возможности и подготовились к любой ситуации на войне. У нас нет опасений по поводу затяжной войны, и в ближайшие дни мир увидит, какие новшества Иран привнесет на поле боя", - сказал Вахиди, слова которого приводит иранское агентство Tasnim. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
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иран, израиль, тегеран
Политика, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, Тегеран
Иран готов к длительному конфликту с Израилем, заявили в КСИР
Советник командующего КСИР Вахиди: Иран готов к длительному конфликту с Израилем
ТЕГЕРАН, 16 июн - ПРАЙМ. Иран подготовился к любой возможности в войне с Израилем, Тегеран готов к длительному конфликту с Тель-Авивом, заявил в понедельник советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) исламской республики Ахмад Вахиди.
"Мы рассмотрели все возможности и подготовились к любой ситуации на войне. У нас нет опасений по поводу затяжной войны, и в ближайшие дни мир увидит, какие новшества Иран привнесет на поле боя", - сказал Вахиди, слова которого приводит иранское агентство Tasnim.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
СМИ: шесть военных КСИР погибли в ходе атаки Израиля по западу Ирана