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СМИ: Иран перехватил на границе с Ираком БПЛА Израиля производства США
СМИ: Иран перехватил на границе с Ираком БПЛА Израиля производства США - 16.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: Иран перехватил на границе с Ираком БПЛА Израиля производства США
Иран перехватил беспилотник Израиля американского производства на границе с Ираком, сообщила гостелерадиокомпания IRIB. | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T08:48+0300
2025-06-16T08:48+0300
2025-06-16T08:48+0300
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ТЕГЕРАН, 16 июн - ПРАЙМ. Иран перехватил беспилотник Израиля американского производства на границе с Ираком, сообщила гостелерадиокомпания IRIB. "ПВО Ирана смогли перехватить один израильский беспилотник врага в Дехлоране", - написало иранское СМИ. По его данным, это был беспилотник MQ9 американского производства.
https://1prime.ru/20250615/tramp-858505202.html
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Политика, ИРАН, Тегеран, ИЗРАИЛЬ
СМИ: Иран перехватил на границе с Ираком БПЛА Израиля производства США
IRIB: Иран перехватил на границе с Ираком беспилотник Израиля американского производства
ТЕГЕРАН, 16 июн - ПРАЙМ. Иран перехватил беспилотник Израиля американского производства на границе с Ираком, сообщила гостелерадиокомпания IRIB.
"ПВО Ирана смогли перехватить один израильский беспилотник врага в Дехлоране", - написало иранское СМИ.
По его данным, это был беспилотник MQ9 американского производства.
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