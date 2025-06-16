https://1prime.ru/20250616/irib-858516167.html

СМИ: Иран перехватил на границе с Ираком БПЛА Израиля производства США

СМИ: Иран перехватил на границе с Ираком БПЛА Израиля производства США - 16.06.2025, ПРАЙМ

СМИ: Иран перехватил на границе с Ираком БПЛА Израиля производства США

Иран перехватил беспилотник Израиля американского производства на границе с Ираком, сообщила гостелерадиокомпания IRIB. | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T08:48+0300

2025-06-16T08:48+0300

2025-06-16T08:48+0300

политика

иран

тегеран

израиль

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ТЕГЕРАН, 16 июн - ПРАЙМ. Иран перехватил беспилотник Израиля американского производства на границе с Ираком, сообщила гостелерадиокомпания IRIB. "ПВО Ирана смогли перехватить один израильский беспилотник врага в Дехлоране", - написало иранское СМИ. По его данным, это был беспилотник MQ9 американского производства.

https://1prime.ru/20250615/tramp-858505202.html

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иран, тегеран, израиль