Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посольство России рекомендовало россиянам покинуть территорию Израиля - 16.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250616/izrail-858520919.html
Посольство России рекомендовало россиянам покинуть территорию Израиля
Посольство России рекомендовало россиянам покинуть территорию Израиля - 16.06.2025, ПРАЙМ
Посольство России рекомендовало россиянам покинуть территорию Израиля
Посольство России в Израиле рекомендует россиянам покинуть территорию страны. Об этом сообщил глава российского дипведомства Анатолий Викторов. | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T10:40+0300
2025-06-16T10:40+0300
политика
россия
израиль
https://cdnn.1prime.ru/img/84220/57/842205762_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4d888bb174f61445a498165c8caff2cf.jpg
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Посольство России в Израиле рекомендует россиянам покинуть территорию страны. Об этом сообщил глава российского дипведомства Анатолий Викторов."Мы рекомендуем всем, кто находится в Израиле, российским гражданам, покинуть страну вплоть до нормализации здесь обстановки. Возможность такая имеется. На юге Израиля... на границе с Египтом действует переход пограничный "Бегин" или "Таба"... Там можно круглосуточно перейти на территорию Египта, откуда направиться в Шарм-эль-Шейх или Каир, и воспользоваться рейсами "Аэрофлота" и других компаний для того, чтобы вернуться на родину", - сказал Викторов в эфире "Россия-24".Он добавил, что такой возможностью уже воспользовались "несколько десятков" граждан РФ."Мы имеем в виду возможность эвакуации, но считаем, что те граждане, которые хотят себя обезопасить, имеют такую возможность, внимательно следим. Если потребуется - будем принимать другие решения", - подчеркнул Викторов.
https://1prime.ru/20250616/rst-858519894.html
израиль
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84220/57/842205762_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_cc205c05408f8283b0dafd553fc4c8d9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, израиль
Политика, РОССИЯ, ИЗРАИЛЬ
10:40 16.06.2025
 
Посольство России рекомендовало россиянам покинуть территорию Израиля

Посол России в Израиле Викторов: россиянам рекомендуется покинуть страну

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Израиля на улице в Иерусалим
Флаг Израиля на улице в Иерусалим - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Посольство России в Израиле рекомендует россиянам покинуть территорию страны. Об этом сообщил глава российского дипведомства Анатолий Викторов.
"Мы рекомендуем всем, кто находится в Израиле, российским гражданам, покинуть страну вплоть до нормализации здесь обстановки. Возможность такая имеется. На юге Израиля... на границе с Египтом действует переход пограничный "Бегин" или "Таба"... Там можно круглосуточно перейти на территорию Египта, откуда направиться в Шарм-эль-Шейх или Каир, и воспользоваться рейсами "Аэрофлота" и других компаний для того, чтобы вернуться на родину", - сказал Викторов в эфире "Россия-24".
Он добавил, что такой возможностью уже воспользовались "несколько десятков" граждан РФ.
"Мы имеем в виду возможность эвакуации, но считаем, что те граждане, которые хотят себя обезопасить, имеют такую возможность, внимательно следим. Если потребуется - будем принимать другие решения", - подчеркнул Викторов.
Флаг Израиля - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
РСТ: отказы от туров в Израиль, Иран и Иорданию будут исчисляться десятками
10:23
 
ПолитикаРОССИЯИЗРАИЛЬ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала