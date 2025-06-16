https://1prime.ru/20250616/izrail-858520919.html

Посольство России рекомендовало россиянам покинуть территорию Израиля

Посольство России рекомендовало россиянам покинуть территорию Израиля - 16.06.2025, ПРАЙМ

Посольство России рекомендовало россиянам покинуть территорию Израиля

Посольство России в Израиле рекомендует россиянам покинуть территорию страны. Об этом сообщил глава российского дипведомства Анатолий Викторов. | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T10:40+0300

2025-06-16T10:40+0300

2025-06-16T10:40+0300

политика

россия

израиль

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Посольство России в Израиле рекомендует россиянам покинуть территорию страны. Об этом сообщил глава российского дипведомства Анатолий Викторов."Мы рекомендуем всем, кто находится в Израиле, российским гражданам, покинуть страну вплоть до нормализации здесь обстановки. Возможность такая имеется. На юге Израиля... на границе с Египтом действует переход пограничный "Бегин" или "Таба"... Там можно круглосуточно перейти на территорию Египта, откуда направиться в Шарм-эль-Шейх или Каир, и воспользоваться рейсами "Аэрофлота" и других компаний для того, чтобы вернуться на родину", - сказал Викторов в эфире "Россия-24".Он добавил, что такой возможностью уже воспользовались "несколько десятков" граждан РФ."Мы имеем в виду возможность эвакуации, но считаем, что те граждане, которые хотят себя обезопасить, имеют такую возможность, внимательно следим. Если потребуется - будем принимать другие решения", - подчеркнул Викторов.

https://1prime.ru/20250616/rst-858519894.html

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