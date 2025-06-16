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Израиль ликвидировал главу разведки КСИР и ряд высокопоставленных офицеров

Израиль ликвидировал главу разведки КСИР и ряд высокопоставленных офицеров - 16.06.2025, ПРАЙМ

Израиль ликвидировал главу разведки КСИР и ряд высокопоставленных офицеров

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала главу разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мухаммада Катми и еще ряд высокопоставленных офицеров... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T11:58+0300

2025-06-16T11:58+0300

2025-06-16T12:26+0300

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала главу разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мухаммада Катми и еще ряд высокопоставленных офицеров разведки, сообщила в понедельник пресс-служба израильской армии."В воскресенье истребители ВВС Израиля нанесли удар по зданию в Тегеране, где находились несколько высокопоставленных членов разведывательных организаций иранского режима. В результате атаки были ликвидированы глава разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и его заместитель, а также начальник разведки сил "Кудс" КСИР и его заместитель", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что Катми занимал свой пост с 2022 года и был ответственен за "контрразведку, шпионаж и нанесение вреда противникам иранского режима из Ирана". В сообщении также утверждается, что его заместитель Мухаммад Хасан Махкаки сыграл значительную роль в "террористической деятельности Ирана против Израиля, Запада и других стран в регионе".Также отмечается, что главы разведывательного отдела сил "Кудс" Мохсен Багери и его заместитель Абу аль-Фачал Нухуа отвечали за оперативную и разведывательную помощь членам оси сопротивления, включая шиитское ливанское движение "Хезболлах", палестинское движение ХАМАС, шиитское военно-политическое движение в Йемене "Ансар Алла" (хуситы) и ополченцев в Ираке.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил ранее КСИР, исламская республика в ответ на атаки Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.

https://1prime.ru/20250616/mehr-858523754.html

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израиль, тегеран, ксир