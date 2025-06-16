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"Один козырь". В Израиле раскрыли, что потеряют из-за ударов по Ирану
"Один козырь". В Израиле раскрыли, что потеряют из-за ударов по Ирану - 16.06.2025, ПРАЙМ
"Один козырь". В Израиле раскрыли, что потеряют из-за ударов по Ирану
После атак на иранские ядерные и военные объекты Израиль больше не сможет использовать угрозу военного нападения как средство сдерживания Ирана. Об этом пишет... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T17:14+0300
2025-06-16T17:14+0300
2025-06-16T17:14+0300
политика
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. После атак на иранские ядерные и военные объекты Израиль больше не сможет использовать угрозу военного нападения как средство сдерживания Ирана. Об этом пишет газета Haaretz."На протяжении многих лет у Израиля был один козырь, главный источник сдерживания в борьбе с Ираном: сама угроза крупномасштабного военного нападения.", — сказано в материале.Согласно автору статьи, эта угроза оказывала значительное влияние как на поведение иранского руководства, так и на реакцию международного сообщества, которое стремилось найти дипломатические решения. Однако теперь эта стратегия исчерпала себя, и у Израиля больше нет резервных возможностей для давления на Иран.Издание подчеркивает, что к моменту возобновления переговоров иранский режим, вероятно, станет еще сильнее, поскольку он пережил то, чего когда-то сильно боялся — израильское нападение.
https://1prime.ru/20250616/iran-858542694.html
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израиль, иран
"Один козырь". В Израиле раскрыли, что потеряют из-за ударов по Ирану
Haaretz: удары по Ирану лишили Израиль рычагов давления на Тегеран
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ.
После атак на иранские ядерные и военные объекты Израиль больше не сможет использовать угрозу военного нападения как средство сдерживания Ирана. Об этом пишет газета Haaretz
.
"На протяжении многих лет у Израиля был один козырь, главный источник сдерживания в борьбе с Ираном: сама угроза крупномасштабного военного нападения.", — сказано в материале.
Согласно автору статьи, эта угроза оказывала значительное влияние как на поведение иранского руководства, так и на реакцию международного сообщества, которое стремилось найти дипломатические решения. Однако теперь эта стратегия исчерпала себя, и у Израиля больше нет резервных возможностей для давления на Иран.
Издание подчеркивает, что к моменту возобновления переговоров иранский режим, вероятно, станет еще сильнее, поскольку он пережил то, чего когда-то сильно боялся — израильское нападение.
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