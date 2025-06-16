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В "Яндексе" рассказали о работе голосового ассистента "Алисы"

В "Яндексе" рассказали о работе голосового ассистента "Алисы" - 16.06.2025, ПРАЙМ

В "Яндексе" рассказали о работе голосового ассистента "Алисы"

Голосовой ассистент "Алиса" умеет распознавать по голосу, кто с ней разговаривает, и в зависимости от этого фильтрует контент для своих ответов, рассказал в... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T06:25+0300

2025-06-16T06:25+0300

2025-06-16T06:25+0300

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Голосовой ассистент "Алиса" умеет распознавать по голосу, кто с ней разговаривает, и в зависимости от этого фильтрует контент для своих ответов, рассказал в интервью РИА Новости руководитель бизнес-группы поиска "Яндекса" Дмитрий Масюк. "На этапе обучения мы ей объясняем, какие темы могут быть более чувствительными для разных возрастов. Например, "Алиса" умеет распознавать по голосу, что с ней общается ребенок и учитывает это в своих ответах, фильтруя контент. Также можно настроить фильтрацию подходящего контента для малышей. Так мы создаем безопасную среду и оберегаем от информации, не подходящей детям по возрасту", - сказал Масюк. От отметил, что перед "Яндексом" стоит задача увеличить пользу в ответах "Алисы" - но разработчики делают это ответственно, осознавая, что к помощнику обращаются с разными запросами, в самых разных жизненных ситуациях и настроении. "Могу ответить за наши продукты: мы оцениваем риски и делаем все, чтобы они были безопасны и приносили пользу людям", - добавил топ-менеджер. По словам Масюка, у "Алисы есть своя "Библия", где прописаны базовые ценности, как она относится к животным, какое у нее чувство юмора. Они выстроены в соответствии с законами, сформулированными писателем-фантастом Айзеком Азимовым: робот не может причинить вред человеку, робот должен повиноваться приказам человека, и робот должен защищать свое существование. "В этих вопросах мы подходим к ИИ, как и вся остальная индустрия: то есть объясняем "Алисе", к чему она должна стремиться. У нас есть собственные этические нормы и политики, которые мы соблюдаем в разработке и применении. Мы также придерживаемся принципов кодекса этики в сфере ИИ, который отрасль разрабатывала совместными усилиями", - отметил топ-менеджер "Яндекса".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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