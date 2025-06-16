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Хазанов: новый рейтинг китайского агентства привлечет инвесторов в Россию

Хазанов: новый рейтинг китайского агентства привлечет инвесторов в Россию - 16.06.2025, ПРАЙМ

Хазанов: новый рейтинг китайского агентства привлечет инвесторов в Россию

Получение Россией нового рейтинга от китайского агентства сделает капитальные вложения в различные проекты на территории страны более привлекательными для... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T11:42+0300

2025-06-16T11:42+0300

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Получение Россией нового рейтинга от китайского агентства сделает капитальные вложения в различные проекты на территории страны более привлекательными для зарубежных инвесторов, прежде всего для партнеров из Поднебесной, поделился мнением с РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Россия на прошлой неделе получила второй кредитный рейтинг в китайском агентстве - на этот раз от CSCI Pengyuan. Долгосрочные международные рейтинги "A-i" в национальной и иностранной валютах, присвоенные рейтинговым агентством, отражают высокую способность выплачивать долги и низкий риск дефолта. В то же время представители CSCI Pengyuan указали на восприимчивость РФ к неблагоприятной экономической среде. В мае другое китайское агентство China Chengxin International Credit Rating (CCXI) присвоило России рейтинг "BBB+g" со стабильным прогнозом. "Получение нового рейтинга в КНР означает повышение для России статуса в глазах международных финансовых организаций (прежде всего китайских) и будет способствовать привлечению ею долговых заимствований на мировом рынке", - отмечает эксперт. По словам аналитика, европейские, американские и японские инвесторы, может, и не поспешат покупать российские облигации, однако игроки из КНР теперь будут относиться с большим интересом к ним, равно как и рассматривать возможности для капитальных вложений в различные проекты на территории РФ, отмечает он.

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