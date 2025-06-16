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Шеф Пентагона опозорился, отвечая на вопрос о российском регионе - 16.06.2025, ПРАЙМ
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Шеф Пентагона опозорился, отвечая на вопрос о российском регионе
Шеф Пентагона опозорился, отвечая на вопрос о российском регионе - 16.06.2025, ПРАЙМ
Шеф Пентагона опозорился, отвечая на вопрос о российском регионе
Глава Пентагона Пит Хегсет не смог точно ответить на вопросы о местонахождении Калининграда и Сувалкского коридора. | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T09:36+0300
2025-06-16T09:36+0300
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Глава Пентагона Пит Хегсет не смог точно ответить на вопросы о местонахождении Калининграда и Сувалкского коридора."Похоже, что мы тут с вами играем в викторину", — попытался пошутить глава оборонного ведомства в ответ на вопрос конгрессмена Юджина Виндмана.Сувалкский коридор - участок территории на северо-востоке Польши, граничащий с Литвой и разделяющий Белоруссию и Калининградскую область, его протяженность составляет около 100 километров.
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сша, россия, пентагон
Политика, США, РОССИЯ, Пентагон
09:36 16.06.2025
 
Шеф Пентагона опозорился, отвечая на вопрос о российском регионе

Шеф Пентагона Хегсет не смог ответить на вопрос о расположении Калининграда

© Фото : DoD photo by U.S. Navy Petty Officer 1st Class Alexander C. KubitzaМинистр обороны США Пит Хегсет
Министр обороны США Пит Хегсет - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
© Фото : DoD photo by U.S. Navy Petty Officer 1st Class Alexander C. Kubitza
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Глава Пентагона Пит Хегсет не смог точно ответить на вопросы о местонахождении Калининграда и Сувалкского коридора.
"Похоже, что мы тут с вами играем в викторину", — попытался пошутить глава оборонного ведомства в ответ на вопрос конгрессмена Юджина Виндмана.
Сувалкский коридор - участок территории на северо-востоке Польши, граничащий с Литвой и разделяющий Белоруссию и Калининградскую область, его протяженность составляет около 100 километров.
Министр обороны США Пит Хегсет - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
США перебросили часть ПВО с Украины на Ближний Восток, заявил Хегсет
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ПолитикаСШАРОССИЯПентагон
 
 
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