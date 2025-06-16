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Шеф Пентагона опозорился, отвечая на вопрос о российском регионе
Шеф Пентагона опозорился, отвечая на вопрос о российском регионе - 16.06.2025, ПРАЙМ
Шеф Пентагона опозорился, отвечая на вопрос о российском регионе
Глава Пентагона Пит Хегсет не смог точно ответить на вопросы о местонахождении Калининграда и Сувалкского коридора. | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T09:36+0300
2025-06-16T09:36+0300
2025-06-16T09:36+0300
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Глава Пентагона Пит Хегсет не смог точно ответить на вопросы о местонахождении Калининграда и Сувалкского коридора."Похоже, что мы тут с вами играем в викторину", — попытался пошутить глава оборонного ведомства в ответ на вопрос конгрессмена Юджина Виндмана.Сувалкский коридор - участок территории на северо-востоке Польши, граничащий с Литвой и разделяющий Белоруссию и Калининградскую область, его протяженность составляет около 100 километров.
https://1prime.ru/20250614/pvo-858488698.html
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Политика, США, РОССИЯ, Пентагон
Шеф Пентагона опозорился, отвечая на вопрос о российском регионе
Шеф Пентагона Хегсет не смог ответить на вопрос о расположении Калининграда
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Глава Пентагона Пит Хегсет не смог точно ответить на вопросы о местонахождении Калининграда и Сувалкского коридора.
"Похоже, что мы тут с вами играем в викторину", — попытался пошутить глава оборонного ведомства в ответ на вопрос конгрессмена Юджина Виндмана.
Сувалкский коридор - участок территории на северо-востоке Польши, граничащий с Литвой и разделяющий Белоруссию и Калининградскую область, его протяженность составляет около 100 километров.
США перебросили часть ПВО с Украины на Ближний Восток, заявил Хегсет