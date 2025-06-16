https://1prime.ru/20250616/khegset-858518078.html

Шеф Пентагона опозорился, отвечая на вопрос о российском регионе

Шеф Пентагона опозорился, отвечая на вопрос о российском регионе - 16.06.2025, ПРАЙМ

Шеф Пентагона опозорился, отвечая на вопрос о российском регионе

Глава Пентагона Пит Хегсет не смог точно ответить на вопросы о местонахождении Калининграда и Сувалкского коридора. | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T09:36+0300

2025-06-16T09:36+0300

2025-06-16T09:36+0300

политика

сша

россия

пентагон

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854970076_0:70:3071:1797_1920x0_80_0_0_a72a0cef5e18044eac050ef3007c4447.jpg

МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Глава Пентагона Пит Хегсет не смог точно ответить на вопросы о местонахождении Калининграда и Сувалкского коридора."Похоже, что мы тут с вами играем в викторину", — попытался пошутить глава оборонного ведомства в ответ на вопрос конгрессмена Юджина Виндмана.Сувалкский коридор - участок территории на северо-востоке Польши, граничащий с Литвой и разделяющий Белоруссию и Калининградскую область, его протяженность составляет около 100 километров.

https://1prime.ru/20250614/pvo-858488698.html

сша

пентагон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, россия, пентагон