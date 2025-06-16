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В Китае розничные продажи потребительских товаров выросли на 5%

В Китае розничные продажи потребительских товаров выросли на 5% - 16.06.2025, ПРАЙМ

В Китае розничные продажи потребительских товаров выросли на 5%

Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам января-мая 2025 года вырос на 5%, составив 20,317 триллиона юаней (около 2,82 триллиона... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T06:43+0300

2025-06-16T06:43+0300

2025-06-16T06:43+0300

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ПЕКИН, 16 июн – ПРАЙМ. Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам января-мая 2025 года вырос на 5%, составив 20,317 триллиона юаней (около 2,82 триллиона долларов), свидетельствуют обнародованные в понедельник данные государственного статистического бюро страны. Розничные продажи в городах Китая в январе-мае 2025 года выросли на 5,1%, составив 17,649 триллиона юаней (2,45 триллиона долларов). Продажи в сельской местности выросли на 4,9% и составили 2,668 триллиона юаней (370,5 миллиарда долларов). Отдельно в мае показатель вырос на 6,4% год к году, составив 4,132 триллиона юаней (около 573,8 миллиарда долларов). Розничные онлайн-продажи в Китае за первые пять месяцев 2025 года выросли на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 6,04 триллиона юаней (около 838,8 миллиарда долларов). Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам 2024 года вырос на 3,5%, составив 48,789 триллиона юаней (6,66 триллиона долларов), онлайн-продажи выросли на 7,2%, их объем составил 15,52 триллиона юаней (2,1 триллиона долларов).

китай

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мировая экономика, китай