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В Китае уровень безработицы в мае составил 5,2%

В Китае уровень безработицы в мае составил 5,2% - 16.06.2025, ПРАЙМ

В Китае уровень безработицы в мае составил 5,2%

Уровень зарегистрированной безработицы в Китае в январе-мае 2025 года составил 5,2%, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные государственного... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T06:52+0300

2025-06-16T06:52+0300

2025-06-16T06:52+0300

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ПЕКИН, 16 июн – ПРАЙМ. Уровень зарегистрированной безработицы в Китае в январе-мае 2025 года составил 5,2%, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные государственного статистического бюро КНР. "В январе-мае 2025 года средний уровень зарегистрированной безработицы в городах и поселках городского типа составил 5,2%", - говорится в докладе ведомства. Отдельно в мае 2025 года уровень безработицы в Китае в среднем по стране составил 5%, что на 0,1 процентных пункта меньше, чем в апреле этого года. Сотрудники предприятий по всей стране в мае в среднем работали 48,5 часа в неделю. Уровень безработицы в Китае по итогам 2024 года составил 5,1% при прогнозируемых 5,5%. Согласно официальному прогнозу китайского правительства, уровень безработицы в 2025 году составит около 5,5%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, китай, кнр