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В Китае объем производства крупных промышленных предприятий вырос на 6,3%

В Китае объем производства крупных промышленных предприятий вырос на 6,3% - 16.06.2025, ПРАЙМ

В Китае объем производства крупных промышленных предприятий вырос на 6,3%

Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае в январе-мае вырос на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, свидетельствуют... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T07:07+0300

2025-06-16T07:07+0300

2025-06-16T07:07+0300

промышленность

экономика

мировая экономика

китай

кнр

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ПЕКИН, 16 июн – ПРАЙМ. Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае в январе-мае вырос на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные государственного статистического бюро КНР. Отдельно в мае 2025 года этот показатель вырос на 5,8% в годовом выражении. Объем производства в добывающей промышленности за первые пять месяцев 2025 года вырос на 6% в годовом выражении, в обрабатывающей - на 6,9%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросли на 2%. Данные статбюро отражают объем производства крупных китайских промышленных предприятий. Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае по итогам 2024 года вырос на 5,8% по сравнению с 2023 годом.

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промышленность, мировая экономика, китай, кнр