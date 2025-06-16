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В Китае объем производства крупных промышленных предприятий вырос на 6,3%
В Китае объем производства крупных промышленных предприятий вырос на 6,3% - 16.06.2025, ПРАЙМ
В Китае объем производства крупных промышленных предприятий вырос на 6,3%
Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае в январе-мае вырос на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, свидетельствуют... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T07:07+0300
2025-06-16T07:07+0300
2025-06-16T07:07+0300
промышленность
экономика
мировая экономика
китай
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ПЕКИН, 16 июн – ПРАЙМ. Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае в январе-мае вырос на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные государственного статистического бюро КНР.
Отдельно в мае 2025 года этот показатель вырос на 5,8% в годовом выражении.
Объем производства в добывающей промышленности за первые пять месяцев 2025 года вырос на 6% в годовом выражении, в обрабатывающей - на 6,9%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросли на 2%.
Данные статбюро отражают объем производства крупных китайских промышленных предприятий.
Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае по итогам 2024 года вырос на 5,8% по сравнению с 2023 годом.
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промышленность, мировая экономика, китай, кнр
Промышленность, Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР
В Китае объем производства крупных промышленных предприятий вырос на 6,3%
Госстат: объем производства крупных промышленных предприятий в Китае вырос на 6,3%
ПЕКИН, 16 июн – ПРАЙМ. Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае в январе-мае вырос на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные государственного статистического бюро КНР.
Отдельно в мае 2025 года этот показатель вырос на 5,8% в годовом выражении.
Объем производства в добывающей промышленности за первые пять месяцев 2025 года вырос на 6% в годовом выражении, в обрабатывающей - на 6,9%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросли на 2%.
Данные статбюро отражают объем производства крупных китайских промышленных предприятий.
Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае по итогам 2024 года вырос на 5,8% по сравнению с 2023 годом.