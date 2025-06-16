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США отменили консультации с Россией по нормализации работы посольств
США отменили консультации с Россией по нормализации работы посольств - 16.06.2025, ПРАЙМ
США отменили консультации с Россией по нормализации работы посольств
Вашингтон отменил консультации с Москвой по вопросу нормализации работы посольств. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T15:57+0300
2025-06-16T15:57+0300
2025-06-16T15:57+0300
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Вашингтон отменил консультации с Москвой по вопросу нормализации работы посольств. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "На сегодняшний день очередная встреча в рамках двусторонних консультаций по устранению "раздражителей" в целях нормализации деятельности дипломатических представительств обеих стран отменена по инициативе американских переговорщиков. Надеемся, что взятая ими пауза не станет слишком длинной", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
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Политика, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, ВАШИНГТОН
США отменили консультации с Россией по нормализации работы посольств
МИД: США отменили консультации с Москвой по нормализации работы посольств
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Вашингтон отменил консультации с Москвой по вопросу нормализации работы посольств. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"На сегодняшний день очередная встреча в рамках двусторонних консультаций по устранению "раздражителей" в целях нормализации деятельности дипломатических представительств обеих стран отменена по инициативе американских переговорщиков. Надеемся, что взятая ими пауза не станет слишком длинной", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
Рябков рассказал, когда состоится третий раунд консультаций России и США