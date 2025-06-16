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В Москве снизили ставки по программам льготного кредитования

В Москве снизили ставки по программам льготного кредитования - 16.06.2025, ПРАЙМ

В Москве снизили ставки по программам льготного кредитования

Ставки по программам льготного кредитования снизили в Москве, изменения связаны со снижением ключевой ставки Банком России, сообщается на сайте мэра и... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T11:38+0300

2025-06-16T11:38+0300

2025-06-16T11:38+0300

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Ставки по программам льготного кредитования снизили в Москве, изменения связаны со снижением ключевой ставки Банком России, сообщается на сайте мэра и правительства. "С июня этого года после объявления Центрального банка Российской Федерации о снижении ключевой ставки до 20% правительство Москвы обновило условия программ льготного кредитования. Четыре из них продлили еще в апреле 2025 года. Это льготное кредитование приоритетных отраслей, онлайн-кредитование без имущественного залога, льготное кредитование под залог прав на интеллектуальную собственность и поддержка экспортеров. Также продлена программа льготного факторинга", - говорится в сообщении. Отмечается, что среди популярных программ - льготное кредитование приоритетных отраслей. Льготная ставка по новым кредитам в рамках базовой программы кредитования снизится до 15% годовых. Максимальный размер кредита - 30 миллионов рублей, а срок субсидирования процентной ставки - до 12 месяцев. До 12% снизится ставка по программе кредитования на экспортную деятельность. Максимальный размер кредита - 100 миллионов рублей, срок субсидирования процентной ставки - до 24 месяцев. По программе льготного факторинга новая ставка составит 16% годовых. "Изменения затронули и программу онлайн-кредитования приоритетных отраслей без имущественного залога. Теперь льготная ставка составляет 15%... По программе кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность ставки остаются без изменений. При наличии зарегистрированных в реестре российского программного обеспечения патентов или свидетельств на программы для ЭВМ и баз данных ставка останется на уровне 5%. В других случаях она составит 8,5%", - уточняется в сообщении.

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