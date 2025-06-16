Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве снизили ставки по программам льготного кредитования - 16.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250616/kreditovanie-858523281.html
В Москве снизили ставки по программам льготного кредитования
В Москве снизили ставки по программам льготного кредитования - 16.06.2025, ПРАЙМ
В Москве снизили ставки по программам льготного кредитования
Ставки по программам льготного кредитования снизили в Москве, изменения связаны со снижением ключевой ставки Банком России, сообщается на сайте мэра и... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T11:38+0300
2025-06-16T11:38+0300
экономика
недвижимость
финансы
банки
центральные банки
https://cdnn.1prime.ru/img/83092/05/830920577_0:0:2973:1672_1920x0_80_0_0_ec1b0187c7e322a9f65ab01e92478d58.jpg
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Ставки по программам льготного кредитования снизили в Москве, изменения связаны со снижением ключевой ставки Банком России, сообщается на сайте мэра и правительства. "С июня этого года после объявления Центрального банка Российской Федерации о снижении ключевой ставки до 20% правительство Москвы обновило условия программ льготного кредитования. Четыре из них продлили еще в апреле 2025 года. Это льготное кредитование приоритетных отраслей, онлайн-кредитование без имущественного залога, льготное кредитование под залог прав на интеллектуальную собственность и поддержка экспортеров. Также продлена программа льготного факторинга", - говорится в сообщении. Отмечается, что среди популярных программ - льготное кредитование приоритетных отраслей. Льготная ставка по новым кредитам в рамках базовой программы кредитования снизится до 15% годовых. Максимальный размер кредита - 30 миллионов рублей, а срок субсидирования процентной ставки - до 12 месяцев. До 12% снизится ставка по программе кредитования на экспортную деятельность. Максимальный размер кредита - 100 миллионов рублей, срок субсидирования процентной ставки - до 24 месяцев. По программе льготного факторинга новая ставка составит 16% годовых. "Изменения затронули и программу онлайн-кредитования приоритетных отраслей без имущественного залога. Теперь льготная ставка составляет 15%... По программе кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность ставки остаются без изменений. При наличии зарегистрированных в реестре российского программного обеспечения патентов или свидетельств на программы для ЭВМ и баз данных ставка останется на уровне 5%. В других случаях она составит 8,5%", - уточняется в сообщении.
https://1prime.ru/20250616/sberbank--858523092.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83092/05/830920577_16:0:2747:2048_1920x0_80_0_0_bbd2045ac22336c4c0e548733e3a9c0e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость, финансы, банки, центральные банки
Экономика, Недвижимость, Финансы, Банки, центральные банки
11:38 16.06.2025
 
В Москве снизили ставки по программам льготного кредитования

В Москве снизили ставки по программам льготного кредитования

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Ставки по программам льготного кредитования снизили в Москве, изменения связаны со снижением ключевой ставки Банком России, сообщается на сайте мэра и правительства.
"С июня этого года после объявления Центрального банка Российской Федерации о снижении ключевой ставки до 20% правительство Москвы обновило условия программ льготного кредитования. Четыре из них продлили еще в апреле 2025 года. Это льготное кредитование приоритетных отраслей, онлайн-кредитование без имущественного залога, льготное кредитование под залог прав на интеллектуальную собственность и поддержка экспортеров. Также продлена программа льготного факторинга", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди популярных программ - льготное кредитование приоритетных отраслей. Льготная ставка по новым кредитам в рамках базовой программы кредитования снизится до 15% годовых. Максимальный размер кредита - 30 миллионов рублей, а срок субсидирования процентной ставки - до 12 месяцев. До 12% снизится ставка по программе кредитования на экспортную деятельность. Максимальный размер кредита - 100 миллионов рублей, срок субсидирования процентной ставки - до 24 месяцев. По программе льготного факторинга новая ставка составит 16% годовых.
"Изменения затронули и программу онлайн-кредитования приоритетных отраслей без имущественного залога. Теперь льготная ставка составляет 15%... По программе кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность ставки остаются без изменений. При наличии зарегистрированных в реестре российского программного обеспечения патентов или свидетельств на программы для ЭВМ и баз данных ставка останется на уровне 5%. В других случаях она составит 8,5%", - уточняется в сообщении.
Сбер - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
Сбербанк снизил минимальную сумму кредита по "Семейной ипотеке"
11:37
 
ЭкономикаНедвижимостьФинансыБанкицентральные банки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала