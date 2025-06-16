https://1prime.ru/20250616/kurs-858545894.html
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 17 июня
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 17 июня - 16.06.2025, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 17 июня
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 3,38 копейки, до 10,8979 рубля, доллара - на 49,61 копейки, до 78,5067 рубля, евро -... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T17:36+0300
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 3,38 копейки, до 10,8979 рубля, доллара - на 49,61 копейки, до 78,5067 рубля, евро - вырос на 93,7 копейки, до 90,9438 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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финансы, рынок, банк россии
Банк России, Финансы, Рынок, Банк России
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 17 июня
Официальный курс юаня на вторник - 10,90 руб, доллара - 78,51 руб, евро - 90,94 руб
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 3,38 копейки, до 10,8979 рубля, доллара - на 49,61 копейки, до 78,5067 рубля, евро - вырос на 93,7 копейки, до 90,9438 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Курс юаня к рублю отыгрывает утреннее снижение на Московской бирже