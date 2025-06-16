https://1prime.ru/20250616/kurs-858545894.html

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 17 июня

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 17 июня - 16.06.2025, ПРАЙМ

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 17 июня

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 3,38 копейки, до 10,8979 рубля, доллара - на 49,61 копейки, до 78,5067 рубля, евро -... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T17:36+0300

2025-06-16T17:36+0300

2025-06-16T17:38+0300

банк россии

финансы

рынок

банк россии

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 3,38 копейки, до 10,8979 рубля, доллара - на 49,61 копейки, до 78,5067 рубля, евро - вырос на 93,7 копейки, до 90,9438 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

https://1prime.ru/20250616/yuan-858527074.html

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финансы, рынок, банк россии