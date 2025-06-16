https://1prime.ru/20250616/kurs-858550501.html
Реальный эффективный курс рубля в январе-мае вырос на 25,9%
Реальный эффективный курс рубля в январе-мае вырос на 25,9% - 16.06.2025, ПРАЙМ
Реальный эффективный курс рубля в январе-мае вырос на 25,9%
Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-мае вырос на 25,9%, а в мае -... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T19:40+0300
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-мае вырос на 25,9%, а в мае - на 2,7%, говорится в материалах ЦБ РФ. Реальный курс рубля к доллару в мае вырос на 3,7% по сравнению с апрелем, к евро вырос на 2,9%, а к юаню вырос на 2,8%. Номинальный курс рубля к доллару в мае вырос на 3,5%, к евро - на 2,8%, к юаню - на 2,3%.
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финансы, рф, москва
Банк России, Финансы, РФ, МОСКВА
Реальный эффективный курс рубля в январе-мае вырос на 25,9%
ЦБ: реальный эффективный курс рубля в январе-мае вырос на 25,9%
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-мае вырос на 25,9%, а в мае - на 2,7%, говорится в материалах ЦБ РФ.
Реальный курс рубля к доллару в мае вырос на 3,7% по сравнению с апрелем, к евро вырос на 2,9%, а к юаню вырос на 2,8%.
Номинальный курс рубля к доллару в мае вырос на 3,5%, к евро - на 2,8%, к юаню - на 2,3%.
Доля рубля в расчетах за экспорт России впервые превысила 50%