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Киев сделал первые шаги по реализации сырьевой сделки с США, пишут СМИ

Киев сделал первые шаги по реализации сырьевой сделки с США, пишут СМИ - 16.06.2025, ПРАЙМ

Киев сделал первые шаги по реализации сырьевой сделки с США, пишут СМИ

Киев сделал первые шаги по реализации сделки между Украиной и США по минералам, это позволит частным инвесторам разрабатывать крупное месторождение лития в... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T22:33+0300

2025-06-16T22:33+0300

2025-06-16T22:33+0300

мировая экономика

украина

киев

сша

дональд трамп

владимир зеленский

new york times

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Киев сделал первые шаги по реализации сделки между Украиной и США по минералам, это позволит частным инвесторам разрабатывать крупное месторождение лития в Кировоградской области, сообщает газета New York Times со ссылкой на двух чиновников. "В понедельник Украина одобрила первые шаги, которые позволят частным инвесторам разрабатывать крупное государственное месторождение лития... Правительство согласилось начать подготовку рекомендаций для открытых тендеров для компаний на разработку месторождения лития "Добра" в центральной Украине (Кировоградская область - ред.)", - говорится в публикации со ссылкой на двух официальных лиц. Отмечается, что среди вероятных участников торгов - консорциум инвесторов, в который входят инвестиционная компания TechMet, чьим акционером является правительство США, и Рональд Лаудер - миллиардер и друг президента США Дональда Трампа. "Более чем через месяц после того, как Украина подписала историческое соглашение о предоставлении Соединенным Штатам части в своих запасах полезных ископаемых, Киев стремится показать администрации Трампа, что сделка может принести быстрые, ощутимые результаты", - считает газета. Как отмечает издание, "Добра" - это одно из самых крупных месторождений лития на Украине. В феврале New York Times со ссылкой на письмо, адресованное Владимиру Зеленскому, и другие документы сообщало, что TechMet и лица, приближенные к американскому правительству, еще в конце 2023 года стали налаживать связи с киевским режимом для переговоров о совместных проектах по добыче редкоземельных металлов. Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в конце апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщала министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. По ее словам, Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например системами ПВО, в рамках подписанного соглашения по минералам. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная рада поддержала ратификацию соглашения между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых.

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мировая экономика, украина, киев, сша, дональд трамп, владимир зеленский, new york times