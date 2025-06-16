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Макрон сделал заявление о России на фоне конфликта между Ираном и Израилем - 16.06.2025, ПРАЙМ
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Макрон сделал заявление о России на фоне конфликта между Ираном и Израилем
Макрон сделал заявление о России на фоне конфликта между Ираном и Израилем - 16.06.2025, ПРАЙМ
Макрон сделал заявление о России на фоне конфликта между Ираном и Израилем
Москва не может играть роль посредника в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, его цитирует... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T10:11+0300
2025-06-16T10:12+0300
политика
израиль
иран
эммануэль макрон
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Москва не может играть роль посредника в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, его цитирует Reuters."Я не считают, что Россия, &lt;…&gt;, может быть в чем-либо посредником", — заметил французский лидер.Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что не возражает против того, чтобы российский президент содействовал разрешению израильско-иранского конфликта.Ночью 13 июня израильские вооруженные силы начали операцию против Ирана, нанося удары по ядерным объектам. Израиль объявил, что целью операции является предотвращение угрозы для своего существования.
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израиль
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израиль, иран, эммануэль макрон
Политика, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, Эммануэль Макрон
10:11 16.06.2025 (обновлено: 10:12 16.06.2025)
 
Макрон сделал заявление о России на фоне конфликта между Ираном и Израилем

Макрон: Россия не может быть посредником между Ираном и Израилем

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Москва не может играть роль посредника в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, его цитирует Reuters.
"Я не считают, что Россия, <…>, может быть в чем-либо посредником", — заметил французский лидер.
Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что не возражает против того, чтобы российский президент содействовал разрешению израильско-иранского конфликта.
Ночью 13 июня израильские вооруженные силы начали операцию против Ирана, нанося удары по ядерным объектам. Израиль объявил, что целью операции является предотвращение угрозы для своего существования.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
Захарова рассказала о содействии выезду российских граждан из Ирана
09:50
 
ПолитикаИЗРАИЛЬИРАНЭммануэль Макрон
 
 
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