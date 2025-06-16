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Макрон сделал заявление о России на фоне конфликта между Ираном и Израилем
Макрон сделал заявление о России на фоне конфликта между Ираном и Израилем - 16.06.2025, ПРАЙМ
Макрон сделал заявление о России на фоне конфликта между Ираном и Израилем
Москва не может играть роль посредника в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, его цитирует... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T10:11+0300
2025-06-16T10:11+0300
2025-06-16T10:12+0300
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Москва не может играть роль посредника в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, его цитирует Reuters."Я не считают, что Россия, <…>, может быть в чем-либо посредником", — заметил французский лидер.Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что не возражает против того, чтобы российский президент содействовал разрешению израильско-иранского конфликта.Ночью 13 июня израильские вооруженные силы начали операцию против Ирана, нанося удары по ядерным объектам. Израиль объявил, что целью операции является предотвращение угрозы для своего существования.
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израиль, иран, эммануэль макрон
Политика, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, Эммануэль Макрон
Макрон сделал заявление о России на фоне конфликта между Ираном и Израилем
Макрон: Россия не может быть посредником между Ираном и Израилем
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ.
Москва не может играть роль посредника в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, его цитирует Reuters
.
"Я не считают, что Россия, <…>, может быть в чем-либо посредником", — заметил французский лидер.
Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что не возражает против того, чтобы российский президент содействовал разрешению израильско-иранского конфликта.
Ночью 13 июня израильские вооруженные силы начали операцию против Ирана, нанося удары по ядерным объектам. Израиль объявил, что целью операции является предотвращение угрозы для своего существования.
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