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Макрон сделал заявление о России на фоне конфликта между Ираном и Израилем

Макрон сделал заявление о России на фоне конфликта между Ираном и Израилем - 16.06.2025, ПРАЙМ

Макрон сделал заявление о России на фоне конфликта между Ираном и Израилем

Москва не может играть роль посредника в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, его цитирует... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T10:11+0300

2025-06-16T10:11+0300

2025-06-16T10:12+0300

политика

израиль

иран

эммануэль макрон

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Москва не может играть роль посредника в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, его цитирует Reuters."Я не считают, что Россия, <…>, может быть в чем-либо посредником", — заметил французский лидер.Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что не возражает против того, чтобы российский президент содействовал разрешению израильско-иранского конфликта.Ночью 13 июня израильские вооруженные силы начали операцию против Ирана, нанося удары по ядерным объектам. Израиль объявил, что целью операции является предотвращение угрозы для своего существования.

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израиль

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израиль, иран, эммануэль макрон