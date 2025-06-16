https://1prime.ru/20250616/manturov-858512392.html
Мантуров рассказал о роботизированных устройствах на МКС
Мантуров рассказал о роботизированных устройствах на МКС - 16.06.2025, ПРАЙМ
Мантуров рассказал о роботизированных устройствах на МКС
Роботизированные устройства будут использоваться на космической станции для помощи космонавтам, рассказал в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T04:18+0300
2025-06-16T04:18+0300
2025-06-16T04:18+0300
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санкт-петербург
денис мантуров
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МОСКВА, 16 июн – ПРАЙМ. Роботизированные устройства будут использоваться на космической станции для помощи космонавтам, рассказал в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
"На космической станции будут использоваться роботизированные устройства для помощи космонавтам. Также будут использоваться роботизированные манипуляторы", - сказал он.
В пятницу, 6 июня, первый вице-премьер РФ сообщал, что Россия запатентовала технологию космической платформы-дрона с роботами, она будет реализована на Российской орбитальной станции.
ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск 16 июня.
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технологии, россия, общество , рф, москва, санкт-петербург, денис мантуров
Технологии, РОССИЯ, Общество , РФ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Денис Мантуров
Мантуров рассказал о роботизированных устройствах на МКС
Мантуров: роботы будут использоваться на космической станции для помощи космонавтам
МОСКВА, 16 июн – ПРАЙМ. Роботизированные устройства будут использоваться на космической станции для помощи космонавтам, рассказал в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
"На космической станции будут использоваться роботизированные устройства для помощи космонавтам. Также будут использоваться роботизированные манипуляторы", - сказал он.
В пятницу, 6 июня, первый вице-премьер РФ сообщал, что Россия запатентовала технологию космической платформы-дрона с роботами, она будет реализована на Российской орбитальной станции.
ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск 16 июня.