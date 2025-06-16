https://1prime.ru/20250616/manturov-858512392.html

Мантуров рассказал о роботизированных устройствах на МКС

Мантуров рассказал о роботизированных устройствах на МКС - 16.06.2025, ПРАЙМ

Мантуров рассказал о роботизированных устройствах на МКС

Роботизированные устройства будут использоваться на космической станции для помощи космонавтам, рассказал в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T04:18+0300

2025-06-16T04:18+0300

2025-06-16T04:18+0300

технологии

россия

общество

рф

москва

санкт-петербург

денис мантуров

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858512392.jpg?1750036729

МОСКВА, 16 июн – ПРАЙМ. Роботизированные устройства будут использоваться на космической станции для помощи космонавтам, рассказал в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). "На космической станции будут использоваться роботизированные устройства для помощи космонавтам. Также будут использоваться роботизированные манипуляторы", - сказал он. В пятницу, 6 июня, первый вице-премьер РФ сообщал, что Россия запатентовала технологию космической платформы-дрона с роботами, она будет реализована на Российской орбитальной станции. ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск 16 июня.

рф

москва

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, общество , рф, москва, санкт-петербург, денис мантуров