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ОСК до конца года представит проект новой верфи на Дальнем Востоке - 16.06.2025, ПРАЙМ
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ОСК до конца года представит проект новой верфи на Дальнем Востоке
ОСК до конца года представит проект новой верфи на Дальнем Востоке - 16.06.2025, ПРАЙМ
ОСК до конца года представит проект новой верфи на Дальнем Востоке
Объединенная судостроительная корпорации (ОСК) готовит технико-экономическое обоснование для проекта новой крупнотоннажной верфи на Дальнем Востоке и должна... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T08:34+0300
2025-06-16T08:34+0300
экономика
россия
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рф
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Объединенная судостроительная корпорации (ОСК) готовит технико-экономическое обоснование для проекта новой крупнотоннажной верфи на Дальнем Востоке и должна представить проект до конца текущего года, сообщил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). "А вот что касается дальневосточной верфи – это, действительно, еще в проекте. Пока готовится технико-экономическое обоснование, до конца года ОСК должна представить этот проект для последующего рассмотрения", — сказал он. Мантуров отметил, что проект будет зависеть от конъюнктуры и экономической компоненты, а также от макроэкономики в целом. В связи с этими факторами будет понимание, как реализовать план по строительству новой верфи. В сентябре 2024 года первый вице-премьер РФ отмечал, что более 200 миллиардов рублей потребуется на строительство новой верфи на Дальнем Востоке, основным источником финансирования является ВТБ. Тогда же ОСК представила президенту России Владимиру Путину предполагаемую площадку для строительства новой верфи, специализирующейся на морском торговом флоте, показав ее с борта катера. Это бухта Промежуточная во Владивостоке. ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск 16 июня.
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россия, дальний восток, рф, денис мантуров, владимир путин, втб
Экономика, РОССИЯ, Дальний Восток, РФ, Денис Мантуров, Владимир Путин, ВТБ
08:34 16.06.2025
 
ОСК до конца года представит проект новой верфи на Дальнем Востоке

Мантуров: ОСК готовит технико-экономическое обоснование для новой верфи на Дальнем Востоке

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Объединенная судостроительная корпорации (ОСК) готовит технико-экономическое обоснование для проекта новой крупнотоннажной верфи на Дальнем Востоке и должна представить проект до конца текущего года, сообщил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
"А вот что касается дальневосточной верфи – это, действительно, еще в проекте. Пока готовится технико-экономическое обоснование, до конца года ОСК должна представить этот проект для последующего рассмотрения", — сказал он.
Мантуров отметил, что проект будет зависеть от конъюнктуры и экономической компоненты, а также от макроэкономики в целом. В связи с этими факторами будет понимание, как реализовать план по строительству новой верфи.
В сентябре 2024 года первый вице-премьер РФ отмечал, что более 200 миллиардов рублей потребуется на строительство новой верфи на Дальнем Востоке, основным источником финансирования является ВТБ. Тогда же ОСК представила президенту России Владимиру Путину предполагаемую площадку для строительства новой верфи, специализирующейся на морском торговом флоте, показав ее с борта катера. Это бухта Промежуточная во Владивостоке.
ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск 16 июня.
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ЭкономикаРОССИЯДальний ВостокРФДенис МантуровВладимир ПутинВТБ
 
 
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